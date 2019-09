Pubblicazione del libro fotografico “FEELING HOME, Sentirsi a casa

Il progetto fotografico curato da GT Art Photo Agency diventa un libro, premiato dalla manifestazione “Crediamo ai tuoi occhi 2019 – Sezione Autoedizione” (2° premio ex aequo) ed esposto a Bibbiena (AR) ospite dell’evento FotoConfronti organizzato a cura di CIFA e FIAF. Esposizione e anteprima libro dal 21 settembre al 17 novembre 2019.

Per accompagnare il successo e la diffusione dell’omonimo progetto espositivo, nasce il libro “FEELING HOME, Sentirsi a casa” curato da GT Art Photo Agency. Oltre 115 fotografie (a colori e in bianco e nero) realizzate da Isabella Balena, Franco Carlisi, Francesco Cito, Luca Cortese, Pierfranco Fornasieri, Gianni Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini e Daniele Vita. Ciascun autore ha declinato il senso di "casa" in funzione della propria sensibilità, del proprio linguaggio e della propria poetica.



Arricchiscono l’opera le introduzioni personali dei singoli autori, i testi curatoriali di Giusy Tigano (che illustrano la poetica dell’intero progetto) e diversi contributi critici redatti da Ilaria Baiocchi, Gigliola Foschi, Roberto Mutti, Barbara Silbe e Pio Tarantini.



Edita da EBS Print, l’opera conta circa 200 pagine e completa nel modo più concreto e duraturo possibile l’impostazione di un progetto di valore che sta girando l’Italia. Un prodotto editoriale ricercato che di fatto consegna al tempo e alle persone la memoria di una collettiva che ha lasciato il segno, proponendo anche su carta stampata tutte le riproduzioni fotografiche della mostra di riferimento nella sua versione integrale, oltre a interessanti spunti di riflessione su un tema delicato, importante e di grande attualità.



Il libro si è già guadagnato sul nascere il riconoscimento “Crediamo ai tuoi occhi 2019” acquisendo il secondo premio ex aequo della sezione “Autoedizione”. Nella sua prima versione di stampa sarà sfogliabile in anteprima in occasione della manifestazione Fotoconfronti, organizzata da CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore) e da FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), che si svolgerà a Bibbiena (AR) a partire dal 21 settembre. Insieme alla prima stampa del libro, una sintesi delle opere in esso contenute sarà esposta presso la sede CIFA fino al 17 novembre insieme alle altre mostre FotoConfronti 2019.



Dopo le tappe di Milano (Fabbrica del Vapore), Voghera-PV (Castello Visconteo) e Corigliano Calabro-CS (Castello Ducale), una nuova tappa del progetto FEELING HOME ci attende dunque in terra toscana, ma si tratta questa volta di un’edizione molto speciale che non viaggia da sola.

Esposizione e libro vi aspettano a Bibbiena il 21 settembre alla presenza di GT Art e di alcuni autori.



Il libro può essere già prenotato ad un prezzo speciale di prevendita raggiungendo la pagina web GT Art dedicata: www.gtartphotoagency.com/books



Sito evento: www.eventofeelinghome.it

Ideazione progetto: GT Art Photo Agency | Milano - www.gtartphotoagency.com

Curatela: Giusy Tigano – info@gtartphotoagency.com

Contatto Ufficio Stampa: feelinghomepress@gmail.com



Date mostre Fotoconfronti: 21 Set - 17 Nov | Info: www.fotoconfronti.it

Centro Italiano per la Fotografia d’Autore | Via delle Monache 2, Bibbiena (AR)

Link CIFA: www.centrofotografia.org

Link FIAF: www.fiaf.net