Puglia: ecco le tipologie di immobili più richieste sul mercato

Case in vendita in Puglia: il mercato residenziale nella regione non smette di crescere, così come l’esigenza di maggiori spazi.

Regione a forte vocazione turistica ma anche immobiliare: la Puglia si scopre protagonista del mattone in questo 2021 confermandosi tra le regioni più dinamiche tra quelle del Mezzogiorno d’Italia. In effetti, i segnali provenienti dal mercato delle transazioni sono estremamente positivi, e non parliamo solo di appartamenti in vendita.



La maggiore ricerca di spazi più ampi, scaturita durante i mesi di lockdown, ha fatto sì che la tipologia di immobili più ambita in Puglia fosse quella dei trilocali e quadrilocali. In particolare, secondo gli studi del Report 2° trimestre 24 Max del Gruppo RE/MAX, sono i trilocali ad essere maggiormente richiesti, con dimensioni medie di 103 mq.



Così come il mercato immobiliare nazionale, che registra un aumento delle transazioni concluse nel primo semestre 2021 rispetto agli anni 2020 e 2019, anche quello pugliese è in continua espansione. Il merito è probabilmente del Decreto Sostegni bis, che ha determinato un notevole aumento dei mutui a favore degli under 36 per l’acquisto della prima casa, sostenuti anche da tassi di interesse variabili bassi.



Insomma, un mercato residenziale che rispecchia le ambizioni delle giovani generazioni, alla ricerca di proposte immobiliari all’insegna della modernità e dell’efficienza energetica, come quelle che l’agenzia immobiliare a Taranto Cambio Casa è in grado di farvi conoscere.