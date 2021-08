Quando il libero sentire fa danzare le parole

Una performance di danza e poi le parole i pensieri in libertà raccolti nel libro di Martin Angiuli edito da Il Raggio Verde. Serata evento il 23 agosto all'interno di Extra Convitto a Lecce

Si intitola "Contraddizioni in movimento” la raccolta di pensieri in libertà di Martin Angiuli, edizioni Il Raggio Verde, che sarà presentato a Lecce il 23 agosto con inizio alle ore 20:30 (piazzetta Carducci, ingresso libero con esibizione di Green pass).

L’autore e danzatore Martin Angiuli aprirà la presentazione del suo libro con una danza insieme a Greta Dato accompagnati dalla selezione musicale di Andrea Lepera . Dialogherà poi con l'autore il giornalista Raffaele Polo. L'evento è inserito all'interno della rassegna Extra Convitto a cura di Mauro Marino e dello staff della Biblioteca Bernardini ed è patrocinato da Provincia di Lecce e Comune di Lecce.

«Contraddizioni in movimento. - scrive la giornalista Antonietta Fulvio - è un lungo viaggio introspettivo scavando tra i dubbi esistenziali di sempre “Chi sono? Dove vado?” al tema del viaggio, dell’inevitabile scorrere del tempo, al pantarei di eraclitea memoria perché tutto intorno a noi muta incessantemente. Spendere il proprio tempo in modo utile, amare senza pensare lasciando da parte la razionalità che finisce sempre con creare incertezza perché amore e passione sono istinto puro…intorno a questi assiomi sembra ruotare il pensiero di Martin, pensieri in libertà che viaggiano sul treno che da Brindisi lo conduce a Wiesbaden in Germania dove vive e lavora, figlio di una terra dove “la meraviglia dei colori si combina perfettamente con i sapori” ma che sa essere amara per chi è costretto ad andare via, e lasciarsi alle spalle insieme agli affetti più cari. In un crescendo di sensazioni, ricordi e considerazioni l'autore mostra quanto sia facile cadere in contraddizione quando l’identità si perde quasi risucchiata da un sistema e da una società che sgretola e stritola anima e corpo. Un corpo quello del danzatore che si insinua come filigrana tra le pagine del libro, accompagnando i pensieri con il suo movimento.»



In copertina Martin Angiuli,fotografato da Oliver Röckle ©, foto tratta dallo spettacolo “Ohne Giovanni aber mit Mozart” di Tanztheater Katja Erdmann-Rajski





L'Autore

Martin Angiuli nasce a Brindisi, Puglia nel 92’. Inizia a danzare all'età di 6 anni presso la scuola Tersicore e all’ Accademia delle Danze. Si perfeziona al Balletto di Toscana, Firenze. Nel 2012 inizia la sua carriera da danzatore in Italia e due anni dopo si trasferisce in Germania a Dresda.

Nel 2015 co-fonda ConTrust Collective. Successivamente danza in molte compagnie in Germania, Italia, Francia, Svizzera, Canada, Libano, Lussemburgo, Austria, Slovenia…



Pubblica diverse sue creazioni video in Festival e Gallerie Online. Oggi artista poliedrico lavora come danzatore, video maker/editor e coreografo e drammaturgo.



Appassionato di fotografia, viaggi, cucina, piante e lettura. Amante della vita