"Radioactivity" : Toxic Industry

E'uscito il nuovo digital 7 dei Toxic Industry : "Radioactivity"! @funeralpressagency



Fuori per l' etichetta italiana indipendente Funeral Records Autoproduction di Alessandro Vezzoni, il nuovo singolo dei Toxic Industry, band capitanata da Kabal Apokalypse. Si chiama : "Radioactivity". Distribuito in tutti gli store di musica digitale da Distrokid , il nuovo digital 7 , composto da due tracce, è stato rilasciato il 4 novembre dalla label alternativa toscana Funeral. Kabal, autore delle tracce e artista poliedrico, ripercorre segmenti di Techno e Post - Industrial , ispirandosi sia nella produzione sonora sia nella grafica al mitico gruppo teutonico di Dusseldorf. Festeggiando l' anniversario dei 22° della sua Label, il singolo é stato registrato nei Black Studio di Pietrasanta (LU). Il disco inizia con la traccia omonima , per proseguire nel lato B con la strumentale "Post- Apocalyptic Man".



BIO :Il progetto Toxic Industry, capitanato da Kabal Apokalypse pubblica il primo EP di 4 tracce, intitolato, “I Want Real”, 2008, nato come esperimento. Vede lo svolgersi del medesimo dalla Dark Techno industry, all' Elettronica. La canzone I Want Real, fu la prima scritta del Ep, e fu scritta alle 3 di notte in autostrada mentre mi recavo a lavoro, nella prima traccia “I Don’t Believe”, appare per la prima volta come supporto nella fase corale “Toxic Ultraviolet” una amica di Kabal, le tracce sono esplicite.

RADIOACTIVE, il secondo Ep dei Toxic Industry nasce nel 2009, un Ep a sfondo elettronico, dove vede coinvolta ancora nella prima traccia e nella terza traccia, Toxic Ultraviolet a cantare, raccontano di quanto le I.A., possono prendere sopravvento nel futuro, descritta nella canzone ” Emergency Of Love”, che racconta una I.A. in cerca di capire cosa sia l’amore, e connettendosi alla rete internet di tutto il mondo, mandando messaggi su ogni, cellulare e computer ad ogni essere umano inviando la parola , ” Emergency Of Love” e ” You Can Love Me?”.

THE X GENERATION, Ep di 4 tracce, ispirato al E.B.M e alla Dark Techno Industry, le prime due tracce sono collegate “Zombie Industry/The X generation” l'ispirazione delle tracce è stata generata da un Video Game, Wipeout 2097, nella seconda traccia la voce viene usata solo come strumento, in effetti si sente imperare solo due parole per tutto il brano da Kabal “Ah! So!” come entità stile I.A. imitando l omonimo nel videogame.

U.M.B. 16, sta per (Human Military Bomb Model 16) ovvero I.A. costruite solo per lo scopo di guerra, nate per farsi saltare in aria nelle prime linee, una visione futuristica, raccontata in musica Dark Techno. I Toxic Industry sono presenti in tutte le compilation E.B.M. della label toscana Funeral Recods Autoproduction e dell' alternative label White Dolphin Records dell' udinese Devis Simonetti con diversi singoli.

Etichetta : Funeral Records Autoproduction FRA-TI14 P00036

