Realizzazione siti Ecommerce a Ancona, Macerata, Ascoli, Pesaro, Marche

Realizzazione siti Ecommerce

Realizziamo il tuo sito E-commerce professionale e ne faremo il più potente strumento di vendita per la tua attività. Ottimizzeremo traffico, seo, conversioni, trade-off tra vendita online e vendita offline.

Sfrutta la potenza dell’ecommerce. Inizia a vendere online. Affidati a Web Strategia

.

Creiamo siti e-commerce a seconda del tipo di business o attività che caratterizza la tua azienda, e ti garantiamo una messa a punto eccezionale ed un’assistenza diretta e puntuale.



E-commerce Marche: per la creazione del sito e-commerce prevediamo sia piattaforme proprietarie che open-source. La soluzione utilizzata è scelta in relazione alle tue necessità e del tuo investimento, comunque tutte le soluzioni che proponiamo garantiscono completa affidabilità dal punto di vista della navigazione, della gestione, delle vendite, della privacy e dei dati contenuti.



Creazione siti e-commerce di vendita online

Ogni sito e-commerce marche che realizziamo è caratterizzato da una grafica personalizzata, in base alla corporate e brand identity della tua azienda: loghi, colori, stile, carattere e non solo. Utilizziamo le piattaforme più performanti, Magento, Shopify, WordPress, Joomla e settiamo prodotti e categorie sia per ottimizzare l’esperienza utente, per convertire il più possibile, che per aumentare le performance di vendita.

La soluzione e-commerce da noi proposta può riguardare tutti gli aspetti della vendita su internet: listini, immagini, caratteristiche tecniche, gestione del magazzino, scontistica, prodotti in evidenza, dinamicità e adattabilità del prezzo, prodotti correlati, articoli interdipendenti, prodotti consigliati. Il sistema di gestione della piattaforma (CMS – Content Management System) deve essere semplice e intuitivo, vengono utilizzate tutte le principali piattaforme open source (Prestashop, Magento, ecc.) che offrono il vantaggio di offrire una elevata scalabilità e una piena integrabilità con altre soluzioni di marketing

.