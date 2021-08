Venerdì 27 Agosto 2021, ore 17:30, con Rimini Protokoll, Rimini Protokoll. un collettivo che opera sullo sviluppo continuo degli strumenti teatrali ed è volto ad offrire prospettive insolite della realtà.

REMOTE CIVIDALE DEL FRIULI

In Remote Cividale, un gruppo di 30 persone attraversa la città indossando delle cuffie. Sono guidati da una voce sintetica e da Rimini Protokoll.



Collettivo di autori-registi teatrali. I loro lavori nel campo del teatro, della musica, del radiodramma, del cinema e delle installazioni.

Helgard Kim Haug, Stefan Kaegi e Daniel Wetzel intervengono dal 2000 sia collettivamente sia lavori di solisti.

A partire dal 2002, tutte le opere sono raccolte e portate in scena sotto il nome di Rimini Protokoll. Il lavoro del collettivo è incentrato sullo sviluppo continuo degli strumenti teatrali ed è volto ad offrire prospettive insolite della nostra realtà.



Ad esempio, Haug/Kaegi/Wetzel hanno trasformato un’assemblea dei soci della Daimler in una pièce teatrale o allestito 100% Città con 100 residenti statisticamente significativi di città come Berlino, Zurigo, Londra, Melbourne, Copenaghen o San Diego. A Berlino e Dresda, hanno sviluppato audioinstallazioni in cui gli archivi della Stasi sono sbobinati e riproducibili su smartphone Android. Attualmente sono in tournée con uomini d’affari nigeriano-europei per Lagos Business Angels, con la paraplegica MC Hallwachs per Qualitätskontrolle (Haug/Wetzel) o per creare in diverse città colonne sonore destinate a orde di 50 spettatori muniti di auricolari grazie a Remote X (Kaegi).



Tra i numerosi premi l’NRW-Impulse-Preis per Shooting Bourbaki (2003). Per Deadline (2004), Wallenstein – una messa in scena documentaria (2006) e Situation Rooms (2014) sono stati invitati al Berliner Theatertreffen. Schwarzenbergplatz (2005) è stata nominata al premio teatrale austriaco Nestroy. Mnemopark si è aggiudicata il Premio della Giuria al festival Politik im freien Theater di Berlino nel 2005, mentre Karl Marx: Il Capitale, Primo Volume nel 2007 si è aggiudicata sia il premio speciale del pubblico al Festival Stücke che il Mülheimer Dramatiker Preis.



Il collettivo Haug/Kaegi/Wetzel si è aggiudicato un premio speciale al Deutscher Theaterpreis DER FAUST nel novembre 2007 e il Premio Europa per il Teatro nella categoria «Nuove realtà» nell’aprile 2008. L’anno seguente si sono aggiudicati l’Hörspielpreis der Kriegsblinden per Karl Marx: Il Capitale, Primo Volume (per il quale era in nomination anche Peymannbeschimpfung).



Per il proprio lavoro nel complesso, il collettivo è stato insignito del Leone d’Argento alla Biennale Teatro di Venezia nel 2011. La videoinstallazione multimediale Situation Rooms sull’industria delle armi si è aggiudicata l’Excellence Award del 17° Japan Media Festival. Nel 2014 si sono aggiudicati il Deutscher Hörspielpreis der ARD, e nel 2015 il Deutscher Hörbuchpreis der ARD. Nello stesso anno, Stefan Kaegi e i Rimini Protokoll si sono aggiudicati il Gran Premio svizzero di teatro.



Il quartier generale del collettivo Rimini Protokoll si trova a Berlino dal 2003, con ufficio di produzione al teatro Hebbel am Ufer.