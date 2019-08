Rinaldo Ceccano: esperienze professionali e percorso formativo

Dirigente in Accademia Life con l’incarico di Direttore Generale, Rinaldo Ceccano ha ricoperto numerosi ruoli professionali nel campo delle risorse umane e della formazione

Direttore Generale di Accademia Life, Rinaldo Ceccano è un manager di comprovata esperienza professionale nel segmento della formazione. Direttore dell’area marketing dell’azienda agricola Pienza, ricopre attualmente anche l’incarico di Direttore Editoriale di Poster.



Rinaldo Ceccando, gli studi e le prime esperienze professionali



Nato a Latina nel 1970, Rinaldo Ceccano studia Economia all’Università La Sapienza di Roma. Dopo aver conseguito la laurea, conclude il proprio percorso formativo specializzandosi in Risorse Umane. Muove i primi passi professionali presso l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, attivo inizialmente nell’ambito della riscossione dei Tributi, per poi passare in CRS S.p.A., dove si occupa della Gestione delle Risorse Umane fino al 2001. Contemporaneamente, si distingue nel comparto della Commercializzazione Agroalimentare, rivestendo nello stesso periodo la funzione di Vice Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, Imof S.p.A. Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane e, successivamente, Direttore Generale di Azzurra Multiservizi S.r.l., viene chiamato a ricoprire il medesimo ruolo all’interno di diverse realtà operative nel campo del sociale: Coccinelle Società Cooperativa, Casa Azzurra e Casa Fantasie. Nel 2002 Rinaldo Ceccano fa il proprio ingresso nel ramo della formazione, diventando docente e coordinatore per Azzurra Multiservizi S.r.l., mentre due anni più tardi è tra i promotori della fondazione di Italia Accademia, società nella quale entra a far parte in qualità di responsabile delle strategie aziendali e attività complesse dell’area di ricerca e sviluppo.



Rinaldo Ceccando: dalla fondazione di Italia Accademia alla dirigenza in Accademia Life Srl



Direttore responsabile delle strategie aziendali complesse in World Future Service S.r.l., nonché responsabile del processo di Direzione presso Accademia Italia nel quadriennio 2013 – 2016, Rinaldo Ceccano ha rivestito l’incarico di Responsabile delle Risorse Umane in Consorzio Life. Proprio quest’ultima realtà perfeziona in seguito l’acquisto sia di World Future Service, sia di ItaliaAccademia. Grazie al successo dell’operazione ha vita Accademia Life, società per la quale Rinaldo Ceccano riveste dal 2013 la funzione di Direttore Generale. Responsabile, a partire del novembre del 2018, dell’accordo quadro per la ricerca e sviluppo delle attività formative nel territorio pontino tra Accademia Life e il Centro Universitario Dipartimentale dell’Università La Sapienza Ce.R.S.I.Te.S. (Centro Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile), Rinaldo Ceccano ricopre attualmente tra i suoi incarichi anche quello di Referente di Accreditamento della Regione Lazio, Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Academy World Sailing, Direttore dell’area marketing dell’azienda agricola Pienza e Direttore di “Poster”.