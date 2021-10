Ripresa nel mercato del lavoro in Lombardia, ma per ora l’uscita dalla crisi passa dai contratti a tempo determinato

Prosegue il riassorbimento della Cassa Integrazione Guadagni, pur restando su livelli storicamente elevati. Disponibile il report di Unioncamere Lombardia sull’andamento del mercato del lavoro in Lombardia nel 2° trimestre 2021

In Lombardia nel secondo trimestre 2021 il numero di contratti attivati nel settore privato, secondo dati Inps, è pari a 334 mila: quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020, quando il mercato del lavoro era stato sostanzialmente congelato dalla situazione di emergenza sanitaria, e non lontano dai livelli del 2019 (351 mila).

Le cessazioni - 264 mila movimenti in tutto - nonostante la significativa crescita (+38,5%) risultano tutt’ora lontane dai livelli pre-crisi, anche per via delle limitazioni ancora in essere sui licenziamenti nel primo semestre dell’anno. Il risultato è un saldo decisamente positivo (+70 mila posizioni) e in miglioramento sia rispetto al valore registrato un anno fa (-19 mila) sia a quello, pur positivo, del 2019 (+39 mila).

Il contributo principale proviene dai contratti a termine (+48 mila posizioni), ma saldi positivi si registrano anche per i rapporti di lavoro stagionali (+14 mila), in somministrazione (+12 mila) e intermittenti (+11 mila), mentre si conferma la dinamica negativa delle posizioni a tempo indeterminato (-19 mila).

Su base annua la variazione delle posizioni lavorative è stimabile in 96 mila unità in più, dato che rafforza la lieve crescita registrata nei primi tre mesi dell’anno (+9 mila) dopo le perdite occupazionali dei trimestri precedenti.

Il miglioramento del mercato del lavoro è confermato anche dai dati relativi alle ore di Cassa Integrazione autorizzate, in marcato calo rispetto al picco di un anno fa (-59,9% considerando anche quelle autorizzate nei Fondi di Solidarietà), sebbene su livelli storicamente ancora elevati.

“L’occupazione in Lombardia si sta riprendendo e il percorso di uscita dalla crisi appare evidente nel primo semestre dell’anno. – commenta Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia – Le imprese però sono ancora caute nelle assunzioni a tempo indeterminato e i riflessi positivi della ripresa sono prevalentemente concentrati nelle nuove assunzioni a tempo determinato, nei contratti di somministrazione e in altre forme di lavoro meno impegnative nel medio e lungo termine.”



Il report completo sul mercato del lavoro in Lombardia nel II trimestre 2021 è scaricabile sul sito di Unioncamere Lombardia