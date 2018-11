Ristopiù lombardia Spa archiviato esercizio 2017 con risultati di bilancio in netta crescita oltre 15 milioni di euro di fatturato e più 25 % di utile RATO E PIU' 25% DI UTILE

L’azienda presieduta da Giuseppe Arditi ha chiuso il “rapporto annuale di bilancio – esercizio 2017” con numeri importanti. Il marchio leader nel settore enogastronomico è arrivato sui green grazie a Golf People Club Magazine. Dai consensi arrivati dal mondo del golf, dove è entrata nel 2017 grazie a Golf People Club Magazine, ai successi aziendali.

L’azienda presieduta da Giuseppe Arditi ha chiuso il “rapporto annuale di bilancio – esercizio 2017” con numeri importanti. Il marchio leader nel settore enogastronomico è arrivato sui green grazie a Golf People Club Magazine.



Dai consensi arrivati dal mondo del golf, dove è entrata nel 2017 grazie a Golf People Club Magazine, ai successi aziendali.



Ristopiù Lombardia SpA , 500.000 euro di capitale sociale interamente versato , con sede operativa a Varedo e direzione generale a Milano in via Monte Napoleone , una delle organizzazioni commerciali più importanti ed apprezzate in Regione Lombardia nel settore enogastronomico , attiva nel mercato dell’ HO.RE.CA. Hotellerie – Restaurant – Cafè – Catering , ha approvato il Rapporto Annuale di Bilancio relativo all’ esercizio 2017 , registrando un risultato in netta crescita , sia per quanto riguarda il fatturato , 15.520.406 di euro (+ 7,5 %) , contro i 14.435.495 di euro del 2016 che per l’ utile 267.217 euro ,(+ 25%) , contro 213.538 euro del 2016 .





Ristopiù Lombardia SpA , costituita , nell’ attuale e moderna forma societaria , nel 2000 , dall’ attuale presidente Giuseppe Arditi , autore del volume edito da Franco Angeli intitolato Il Bar di Successo , e del libro Colazione Perfetta edito dalla casa editrice Ristopiù Lombardia , trae origine dalla trasformazione dell’azienda fondata nel 1952 dal padre , Demetrio Arditi .

Ristopiù Lombardia Spa , rappresenta una delle eccellenze aziendali della Brianza distinguendosi per alcune caratteristiche qualitative peculiari e distintive che la pongono ai vertici della propria categoria quali

automazione informatica e digitale ;

tracciabilità in tempo reale dei beni in consegna ;

formazione continua delle risorse umane ;

attività di comunicazione e marketing.

Ristopiù Lombardia Spa , vanta coefficienti aziendali di livello superiore di solidità economica e patrimoniale riassumibili nel seguente quadro sinottico riassuntivo :

fatturato globale superiore ai 15 milioni di euro ;

4.000 metri quadrati di magazzino dotati di celle frigorifere ;

400 metri quadrati suddivisi tra uffici direzionali , operativi , spazi degustazione , cucina , bancone bar , aula formazione ;

47 risorse umane interne ;

36 consulenti commerciali ;

4.000 referenze disponibili a catalogo ;

25 automezzi refrigerati e non per il trasporto e consegna ;

3.700 clienti nelle provincie di Milano , Monza Brianza , Lecco , Como e Varese suddivisi tra 2.800 bar , 700 ristoranti e 200 hotel .

Ristopiù Lombardia SpA , annovera tra i propri consiglieri di amministrazione Donatella Rampado , responsabile dell’area formazione , è un riconosciuto ed autorevole formatore e consulente aziendale , autore di ben tre best seller aziendali editi da Franco Angeli , denominati rispettivamente : - SelfBrand: Fate di Voi Stessi un Autentico Brand ” , – “ 5 Modi Efficaci per Crescere , dalla Customer Care alla Customer Service ” , – “ SelfBrand L’ Evoluzione “ .

Ristopiù Lombardia SpA è socio fondatore del Consorzio Ursa Major , struttura presieduta da Giuseppe Arditi.

Consorzio Ursa Major è attivo e presente su tutto il territorio nazionale , svolgendo la delicata e strategica funzione di centrale di acquisto a beneficio degli aderenti , vantando i seguenti numeri operativi :

14 organizzazioni societarie commerciali ;



oltre 60 milioni di euro di fatturato globale sviluppato ;



9.500 referenze totali a catalogo ;



35.000 clienti serviti suddivisi tra 13.000 Bar , 12.000 Ristoranti , 5.000 Hotel e 5.000 panetterie con annessa pasticceria e caffetteria ;



160 risorse umane interne ;



200 consulenti commerciali .