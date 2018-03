Robotica a Mormanno

Corsi di Robotica educativa prossimamente a Mormanno -CS







Storicamente uno dei principali canali di trasmissione della conoscenza scientifica verso la società sono state le associazioni, come quelle dedicate alle scienze naturali, all'astronomia, all'archeologia ,all'informatica , alle tecnologie o ai problemi della medicina.

Queste rendono popolari le attività e i risultati della ricerca al grande pubblico che viene così informato, a livello divulgativo ma non per questo con minor precisione ed attenzione, dello stato dell'arte delle ricerche.

Per tradurre in un linguaggio popolare, ma corretto, le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche, occorrono persone, al di fuori della cerchia degli specialisti, che usano la tecnologia e amano la scienza.

In un'associazione è possibile imparare e "divertirsi", cioè è uno spazio libero dove si può dare sfogo alla fantasia e alla creatività con iniziative non convenzionali. In questo modo

è possibile imparare giocando ma anche fare "invenzioni". Inoltre, l'associazione è uno spazio dove si riprende a "studiare" senza sentirsi a disagio.

La scienza e la tecnologia si evolvono rapidamente e la scuola tradizionale non è organizzata per tenere il passo con una cultura che si evolve.

Non dobbiamo demandare sempre tutto alle istituzioni, ma è un dovere civile di tutti, ricercatori, studenti, insegnanti e divulgatori, collaborare per migliorare la circolazione delle informazioni tra i diversi settori della società.

Un'associazione è uno strumento agile, flessibile e come tale spesso può fare di più di organismi centralizzati pesanti e afflitti da malattie burocratiche.



Per questo mai come questa volta una realtà associativa del SUD, in Calabria, in provincia di Cosenza e precisamente a Mormanno, presenta il progetto Live Art Mormanno ( cultural workshop) che svolgerà tra le tante attività anche dei corsi di ROBOTICA per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni .

L' Associazione è accreditata ( MSP Cosenza) a tenere corsi di notevole spessore futuristico e fanno parte integrante di un progetto dedicato alla robotica educativa.

Live Art assiste ,tramite (MSP-NGS) i docenti e le amministrazioni scolastiche nella redazione e presentazione di progetti, in modo da assicurare i fondi per l'acquisto del materiale e per gli onorari.

Diamo merito a questa progettualità, al suo Project Manager Raffaele Riccelli che da sempre si è distinto nella collaborazione e promozione, con noi in particolare, di macchine e metodiche intelligenti e futuristiche.



Un nostro augurio per un brillante inizio di questa iniziativa, la quale sarà presentata giorno 15 APRILE 2018 presso l' Auditorium della UNIVERSITA DELLA CALABRIA.



AISI