Rodolfo Belcastro: la carriera nel giornalismo e nella comunicazione

Con alle spalle una lunga carriera nel giornalismo, Rodolfo Belcastro è oggi alla guida del team che coordina la Comunicazione di SACE

ANSA, ANAS, CDP e Gruppo CIR sono alcune delle realtà che hanno caratterizzato il percorso professionale di Rodolfo Belcastro, giornalista professionista dal 2005 e attuale Chief Communications Officer di SACE.



Rodolfo Belcastro, una lunga carriera nel mondo del giornalismo e della comunicazione



Nato a Palermo nel 1975, Rodolfo Belcastro è un professionista con oltre venti anni di esperienza nei settori Relazioni Pubbliche, Advisory Strategica, Comunicazione Corporate ed Istituzionale. Oggi è Chief Communications Officer di SACE. Il suo percorso formativo include una Laurea con lode in Scienze della Comunicazione (Università degli Studi di Palermo), a cui il professionista ha affiancato un Master con praticantato giornalistico presso lo stesso ateneo. Rodolfo Belcastro muove i primi passi nel giornalismo lavorando come freelance, in particolare in ambiti quali tecnologia, TLC e innovazione. Collabora inoltre con Italpress, il Giornale di Sicilia e partecipa come inviato al “MacWorld” di New York, il principale evento del mondo Apple. Nel 2000 il suo percorso professionale prosegue presso la sede siciliana della Compagnia Italiana Turismo S.p.A. (Gruppo CIT), dove si occupa di relazioni esterne per quattro anni. Il 2004 è infatti l’anno del suo ingresso come giornalista in ANSA, nello specifico nella Redazione Interni e Cronache Italiane.



Rodolfo Belcastro: dall’ANAS all’approdo in SACE



Successivamente all’esperienza professionale in ANSA, la carriera di Rodolfo Belcastro prosegue con la nomina a Responsabile dei Rapporti con i Media Nazionali nella Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali di ANAS (oggi Gruppo FS), dove gestisce progetti di Media Relations, Corporate e Crisis Communication. Negli stessi anni diventa socio Ferpi (Federazione Italiana Relazioni Pubbliche) e si specializza nella consulenza manageriale nelle aree infrastrutture, oil & gas, Epc ed energia, occupandosi inoltre di progetti di comunicazione, analisi di scenario, strategia comunicativa, reputazione aziendale e ufficio stampa. Il 2015 segna l’ingresso di Rodolfo Belcastro in Cassa Depositi e Prestiti: nel ruolo di Responsabile Reputation Management, si occupa della gestione e valorizzazione dell’immagine aziendale e di quella delle Società appartenenti al Gruppo. L’esperienza in CDP prosegue fino al 2018, anno in cui è incaricato Direttore della Comunicazione nel Gruppo Compagnie Industriali Riunite (CIR), dove è attivo nel campo della Corporate Identity. L’esperienza in CIR prosegue per un anno: nel 2019, infatti, lo attende una nuova sfida professionale in SACE, che lo nomina Chief Communications Officer. Nel suo attuale incarico, Rodolfo Belcastro si occupa di Brand, Digital and People Communications e attività di Sponsorship. Tra le sue attività correnti, è Adjunct Professor e Speaker presso LUISS Business School e Link Campus University.