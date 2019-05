Rubinetterie Treemme sostiene la formazione degli studenti dell’Università di Firenze

“I giovani sono il nostro futuro. La loro visione progettuale, ancora incontaminata da condizionamenti esterni, è una fonte di ricchezza che va alimentata. Per questo motivo l’azienda Rubinetterie Treemme da anni si fa promotrice di iniziative a sostegno degli studenti di università e istituti di design.” Cosi Riccardo Michelangioli, Direttore Ricerca e Sviluppo dell’azienda, racconta la nuova collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Design dell’Università di Firenze.

Questo progetto si rivolge ai quaranta studenti del Laboratorio di Design & Engineering (dedicato al Design della Rubinetteria del Terzo Millennio). Il programma prevede diverse attività presso la sede universitaria e in azienda dove è già stata organizzata una visita in stabilimento e un incontro tecnico formativo tenuto dal designer Danilo Fedeli che collabora con Rubinetterie Treemme da molti anni.

Gli appuntamenti sono stati pensati per supportare i ragazzi nella realizzazione di prodotti innovativi e di design con un’attenzione particolare all’analisi degli aspetti tecnici e produttivi.

Al corso tenuto dalla prof.ssa Alessandra Rinaldi partecipano studenti provenienti da tutto il mondo, già in possesso di una laurea triennale in Disegno Industriale, Architettura o Ingegneria Meccanica. Il laboratorio, iniziato a marzo, si concluderà a giugno 2019 con la realizzazione di una pubblicazione che conterrà tutti i progetti realizzati dagli studenti.

Per Rubinetterie Treemme questa collaborazione sinergica con una realtà prestigiosa come quella dell’Università di Firenze conferma l’impegno dell’azienda toscana nel voler sostenere il futuro dei giovani talenti stimolandone la creatività e supportandone la formazione.





