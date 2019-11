Sabato 16 novembre alle ore 15.30 al CFP ENAIP di Isola dell’Unione di Chioggia (Venezia) la consegna delle borse di studio ai primi neo diplomati del corso per TECNICO DELLA RISTORAZIONE.

Un’iniziativa di A.S.A. Associazione Albergatori Chioggia-Sottomarina-Isola Verde in memoria di Sante Boscolo Meloni

Chioggia (Venezia), giovedì 14 novembre 2019 – Giornata dedicata ai giovani talenti locali quella proposta da ASA l’Associazione degli Albergatori di Chioggia che durante l’OPEN DAY di sabato prossimo 16 novembre alle ore 15.30 consegnerà le borse di studio ai migliori studenti della sede ENAIP VENETO di Chioggia che si sono distinti nel nuovo percorso di diploma professionale di TECNICO DELLA RISTORAZIONE.



Nella sede scolastica di Isola dell’Unione Giuliano Boscolo Cegion Presidente di A.S.A. Associazione Albergatori Sottomarina-Chioggia-Isolaverde consegnerà a tre studenti che si sono particolarmente distinti per impegno e professionalità le borse di studio intitolate al Sante Boscolo Meloni storico albergatore, la cui famiglia continua nella gestione dell’azienda e nell’accoglienza di qualità dei turisti che ogni anno scelgono la località lagunare per le loro ferie. Dichiara Giuliano Boscolo Cegion: “ E’ l’occasione migliore per dare un segnale positivo alle giovani generazioni chioggiotte che intraprendono gli studi professionali nel settore alberghiero e che si dedicano ad apprendere le competenze di professionalità di cui le nostre aziende sono sempre più alla ricerca. Il turismo ha futuro se sapremo far crescere giovani professionisti e offrire loro opportunità di lavoro direttamente sul nostro territorio oltre ai necessari investimenti nelle strutture d’accoglienza. Le Scuole di Formazione Professionale come quella di ENAIP di Chioggia sono indispensabili per ottenere questi risultati.” Queste le parole del presidente degli albergatori di A.S.A in occasione della conferenza stampa che si è tenuta oggi all’Hotel Le Tegùe di Sottomarina Lido, alla presenza dei giornalisti e dei responsabili di ENAIP Veneto.



L’evento denominato “APERITALENT l’aperitivo dei giovani talenti” è organizzato da ENAIP Veneto in occasione di una delle giornate OPEN DAY dedicato ai genitori e ai giovani che potranno visitare la sede della scuola alberghiera di Isola dell’Unione e che in questo periodo sono impegnati nella scelta dell’indirizzo di studi al quale iscriversi il prossimo anno.



“Invitati all’evento oltre alle famiglie, gli imprenditori del settore e le istituzioni che da sempre collaborano con la Scuola di Formazione Professionale chioggiotta che di talenti preparati ogni anno ne qualifica - e ora ne diploma - circa una quarantina e che regolarmente vengono assunti dalle aziende alberghiere, con punte – ci ricorda – Sandro Dal Piano direttore della comunicazione di ENAIP – che raggiungono proprio in questo settore quasi il 100% ad un anno dal conseguimento del diploma”. Sia Sandro Dal Piano che lo stesso Presidente Giuliano Boscolo Cegion sottolineano l’importanza di consolidare ancor di più la già ottima collaborazione con la Scuola Alberghiera ENAIP, con l’Associazione Albergatori e il Consorzio di Promozione Turistica “Lidi di Chioggia”, per lo sviluppo degli stage e dei tirocini scolastici ma soprattutto dell’alternanza con il sistema duale che permette agli studenti di ENAIP al quarto anno di studiare ed essere inseriti nelle aziende associate e consorziate con un contratto di apprendistato.





I giovani neo diplomati che verranno premiati con le borse di studio, consegnate dalla Sig.ra Elisabetta, imprenditrice e figlia di Sante Boscolo Meloni, sono stati scelti dalla commissione composta dai docenti di ENAIP Chioggia per il merito scolastico in quanto si sono distinti nell’impegno, nello studio, nelle esercitazioni di laboratorio e nell’esperienza di stage aziendale.



Massimiliano Lucchini – responsabile della sede ENAIP di Chioggia – sottolinea come “il corso di Tecnico della Ristorazione, vera novità nel panorama dell’offerta formativa di Chioggia, conclusosi con i primi diplomati assoluti, permette frequentando un ulteriore anno di scuola di conseguire oltre alla qualifica triennale di Operatore il DIPLOMA PROFESSIONALE di Tecnico della Ristorazione, declinato nelle due specializzazioni, quella di CUCINA come Chef e di SALA/BAR come Maitre. Un motivo in più per scegliere di frequentare la Scuola Alberghiera di ENAIP in un contesto didattico di primordine e di qualità professionale dell’insegnamento grazie alla preparazione dei formatori e proprio in questo periodo stiamo raccogliendo periodo le iscrizioni al prossimo anno scolastico la cui scadenza sarà a fine gennaio 2020 per la presentazione delle domande di ammissione.”



L’evento di sabato prossimo darà modo agli studenti diplomati e ai loro colleghi che frequentano attualmente la scuola, guidati dagli esperti formatori dei settori ristorazione e di sala e bar di cimentarsi nella preparazione e nel servizio di aperitivo cosiddetto "rinforzato", che consiste anche nella realizzazione di diversi tipi cocktail analcolici e di finger food (cicchetti) innovativi e della tradizione chioggiotta e veneziana.



L’appuntamento è rivolto a tutti gli interessati che sono alle prese con la scelta scolastica per il prossimo anno e soprattutto alle famiglie che già un’ora prima della premiazione dei talenti avranno la possibilità di visitare la scuola, i suoi ampi ed attrezzati laboratori e dialogare con i protagonisti: i docenti e gli studenti che la frequentano.

Gli orari dell’OPEN DAY per visitare l’ENAIP di Chioggia sono dalle 14.30 alle 17.30 mentre la cerimonia di consegna delle borse di studio si terrà sempre all’interno della Scuola alle 15.30.





Per informazioni:



• ASA – Associazione Albergatori di Chioggia 📞 041 5540117



• ENAIP VENETO – sede di Chioggia 📞 041 4582299