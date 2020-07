Safety Partner, dal 2003 vicini alle aziende: cosa possiamo fare per te

La società di consulenza lombarda, specializzata in salute, sicurezza, formazione e medicina del lavoro, offre un’ampia gamma di servizi alle aziende, avvalendosi di un team di professionisti altamente qualificati.

Milano, giugno 2020 – Safety Partner, società di consulenza milanese nata nel 2003 che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, formazione e medicina del lavoro, si impegna ogni giorno per migliorare costantemente la propria offerta, con l’obiettivo di garantire ai propri clienti un servizio puntuale e in grado di soddisfare ogni esigenza.



La società, che si avvale di un team di professionisti qualificati, ha anche ottenuto la Certificazione del sistema di Gestione della Qualità secondo la norma ISO 9001 nell’ambito dei servizi di formazione. Safety Partner, inoltre, ha scelto di attuare un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01, applicando un Codice Etico, il che ha permesso alla società di accreditarsi come ente di formazione presso la Regione Lombardia.



Tra i servizi offerti da Safety Partner, la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno dei più richiesti dalle aziende. Anche nei contesti considerati “a basso rischio”, infatti, è necessario attivare le idonee misure di prevenzione e protezione affinché la sicurezza dei lavoratori venga sempre garantita, con la convinzione che investire in questo campo abbia la stessa importanza di assicurare la qualità dei servizi o dei prodotti proposti.



Gli altri ambiti di intervento della società riguardano anche i sistemi di gestione, l’ambiente, la sicurezza alimentare e la privacy: a partire dalla struttura organizzativa dell’azienda cliente, Safety Partner studia una proposta personalizzata, gestendo al meglio tanto i progetti più semplici quanto quelli più complessi.



Anche i servizi di formazione rientrano nel core business della società: i percorsi formativi offerti sono di tipo aziendale e interaziendale e si può scegliere tra quelli proposti in catalogo oppure richiederne su misura. I corsi sono interattivi ma allo stesso tempo semplici e intuitivi, pensati per ogni esigenza e possono essere svolti anche in videoconferenza o attraverso una piattaforma e-learning dedicata.



All’interno della proposta per le aziende di Safety Partner rientrano anche i servizi riguardanti l’ambito della medicina del lavoro, con medici e personale infermieristico specializzato che opera su tutto il territorio nazionale, effettuando visite, accertamenti strumentali e di laboratorio e sopralluoghi.