Salomoni macchine movimento terra si espande e investe in nuove professionalità

Dealer Hitachi per il Friuli Venezia Giulia, l’azienda Salomoni si espande ulteriormente anche nel Veneto nelle province di Treviso e Venezia offrendo un servizio completo di vendita, noleggio, assistenza e ricambi.

Da oltre trentacinque anni nel settore della vendita di macchine movimento terra, edili e stradali l’azienda Salomoni opera in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto offrendo un’ampia e articolata gamma di mezzi di piccole e grandi dimensioni dei migliori marchi riconosciuti a livello mondiale come Hitachi, KatoImer, Wirtgen, Vogele, Hamm e marchi importanti di attrezzature forestali, edili e stradali.

Al fine di rendere sempre più efficienti ed efficaci questi servizi fondamentali per chi opera ogni giorno sul campo, l’azienda ha inserito nel proprio organico due nuove professionalità tecnico/logistiche qualificate. Figure professionali specializzate nell’ambito dell’assistenza meccanica e ricambi.

Nella sede di Campoformido, alle porte di Udine, Salomoni offre anche un servizio post vendita e di assistenza con un ampio magazzino ricambi e un’officina specializzata in grado di offrire una tempestiva attività d’intervento anche on-site attraverso tecnici qualificati costantemente formati e un’officina interna dotata di tutti gli strumenti più d’avanguardia.

Per Salomoni è consolidata anche la leadership nel mercato del noleggio sia a breve che lungo termine, un mercato che risulta sempre più in crescita e in evoluzione.