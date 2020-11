Salomoni si consolida nel mercato del noleggio con una rinnovata gamma di mezzi e servizi

Salomoni, oltre 35 anni di attività nel settore delle macchine movimento terra e punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia con la commercializzazione del marchio Hitachi e Wirtgen Group.

Due generazioni e una storia impregnata di passione, tenacia e determinazione quella dell’azienda Salomoni che da oltre 35 anni opera con successo nell’ambito della commercializzazione di macchine movimento terra offrendo soluzioni e servizi di vendita, noleggio, fornitura ricambi e assistenza meccanica di macchine edili e stradali nuove e usate.



Nel suo headquarter a Campoformido, alle porte di Udine, ospita macchine di tutte le taglie e dei migliori marchi come Hitachi, KatoImer, Wirtgen Group, Vogele, Hamm e altri brand importanti riconosciuti in tutto il mondo. Ma è in particolare con il brand Hitachi - famoso per la sua tecnologia, affidabilità ed efficienza - e con l’autorevole gruppo Wirtgen, che l’azienda in questi anni si è consolidata nel territorio del Friuli Venezia Giulia unendo precisione e innovazione a laboriosità e determinazione.



Centrale per Salomoni anche il mercato del noleggio su cui sta puntando con una rinnovata gamma di mezzi e servizi ma anche di attrezzature specializzate come FAE Group, CEA Agriforest, VTN Group, applicabili alle diverse macchine operatrici e in grado di soddisfare molteplici e mirate attività.



“Quello del noleggio è un mercato in crescita, sempre più in espansione - dichiara l’amministratore Marco Salomoni – è un asset strategico che risponde alle esigenze di innovazione e flessibilità. E il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti una rete completa di servizi che possa rispondere puntualmente a qualsiasi esigenza di tempestività ed economicità”.



Un percorso tracciato quello di Salomoni che si evolve e si espande, forte anche di una terza generazione alle porte desiderosa di crescere e di prepararsi per preservare l’azienda di famiglia ma anche con il desiderio di apportare nuovi modelli lavorando su innovazione, efficienza e contenuti green.