“Salute in cammino”: tre appuntamenti settimanali per contrastare la sedentarietà

Dopo la pausa del periodo dell’emergenza Coronavirus, e della limitazione degli spostamenti, è ripreso dal 5 giugno il progetto “Salute in cammino”.



Si tratta di una iniziativa ormai consolidata nel tempo, visto che va avanti da ben 7 anni e che ha coinvolto migliaia di cittadini di ogni età in camminate settimanali della durata di circa un’ora.



Le finalità del progetto sono quelle di incrementare le opportunità di movimento dei cittadini e contrastare la vita sedentaria.



Sono, infatti, sempre più allarmanti i dati relativi all’inattività fisica della popolazione, dati che vanno poi abbinati a quelli che evidenziano una stretta correlazione proprio tra la mancanza del movimento e l’insorgere di varie patologie come ad esempio il diabete, il tumore al seno e le malattie cardiovascolari.



Ma lo svolgimento di attività fisica viene raccomandata anche per tenere il salute il proprio cervello, migliorare le performance cognitive e ridurre l’insorgenza dell’alzheimer e di altre forme di demenza.



Uno studio guidato dal Beth Israel Deaconess Medical Center a Boston ha evidenziato che tutte le attività fisiche di tipo aerobico, dalla camminata alla corsa fino alla bicicletta, fino ad esercizi che coinvolgono corpo e mente, come lo yoga ed il thai chi, possono portare benefici significativi a condizione che vengano svolte due ore di attività a settimana.



Gli appuntamenti settimanali con “Salute in cammino” sono 3.



A Monteprandone, si parte ogni martedì da piazza dell’unità a Centobuchi alle 21.



Ad Ascoli si parte invece ogni mercoledì alle 21 da Via Oristano (angolo via Napoli) nel quartiere Tofare.



A San Benedetto del Tronto l’appuntamento è ogni venerdì alle 21 da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli



La partecipazione al progetto è gratuita, in caso di pioggia la camminata non viene svolta.



Ulteriori informazioni si possono ottenere sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com, oppure via whatsapp al numero 3442229927.