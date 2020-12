SAN BENEDETTO si riconferma partner ufficiale di MasterChef Italia

La Total Beverage Company porterà Prestige Rose Edition alla decima edizione del talent culinario in onda dal 17 dicembre su Sky Uno e NOW TV

Acqua Minerale San Benedetto continua la collaborazione con MasterChef Italia. Il Gruppo Leader in Italia del beverage analcolico sarà Partner Ufficiale del talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy.



L’appuntamento con la prima puntata è fissato per giovedì 17 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.



Al cooking show di Sky Uno ritorneranno in veste di giudici gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In questa edizione sempre più competitiva, i giudici decideranno chi sarà il prossimo vincitore che prenderà il posto di Antonio Lorenzon, il veneto che ha primeggiato nella nona edizione.



«Siamo felici di aver rinnovato la collaborazione anche questo anno con MasterChef Italia, il talent show culinario in cui l’alta cucina italiana viene celebrata ai massimi livelli. – afferma Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade Marketing Italia del Gruppo San Benedetto – Nel corso degli ultimi anni il nostro Gruppo ha sviluppato una collezione di prodotti sempre più ricca e completa dedicata al mondo dell’Ho.re.ca, in grado di soddisfare i palati più raffinati. La partnership conferma ancora una volta la centralità del segmento dell’alta ristorazione all’interno della nostra offerta. Un modo di unire l’eccellenza del made in Italy a livello culinario».



L’unicità e l’eleganza dell’acqua oligominerale, pura, equilibrata e 100% italiana di San Benedetto Prestige Rose Edition accompagnerà in tutte le prove i concorrenti del talent.



Nella linea in vetro Prestige Rose Edition il mondo floreale è il tema predominante dell’etichetta, scelto per donare alla bottiglia un’identità esclusiva ed elegante. Il simbolo principale è proprio la rosa, il fiore più evocativo che da sempre narra passioni ed emozioni e che, in “Rose Edition”, diventa un emblema per raccontare l’unicità di una linea dallo stile unico. La trasparenza pregiata del vetro e un design essenziale e slanciato mettono in evidenza l’etichetta con la caratteristica finestra con vista oggi arricchita dal tocco particolare della rosa dalle intense tonalità per una vera esplosione di colori differenziati per gusto: amaranto per l’acqua naturale, blu per quella frizzante e verde per la leggermente frizzante. Immancabile, sul fondo, il tricolore simbolo dell’italianità e garanzia della qualità e della sensibilità estetica firmate Made in Italy.



Una linea ideale per ogni esigenza del fuoricasa con quattro formati (25cl, 50cl, 75cl e 1L) studiati per rendere ogni servizio piacevole ed esclusivo. “Rose Edition” rappresenta così la perfetta interpretazione di tutte le eccellenze di San Benedetto Prestige: freschezza e purezza, leggerezza e raffinatezza per una linea dedicata al ristoratore che vuole dare un tocco di classe alla tavola e al consumatore che sa apprezzare l’eleganza, lo stile e il gusto dell’eccellenza italiana.



Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.



Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2020, dati 2019). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin, San Benedetto Ice Formula Zero e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto, Amor Mio e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (Ben’s e Ginger Spritz).



