Sanremo Rock Festival: il ‘Cielo di Puglia’ salentino dei Mama Ska

Sanremo Rock Festival: il ‘Cielo di Puglia’ porta sul podio la band salentina dei Mama Ska.

Volevano conquistare il Teatro Ariston e ci sono riusciti, piazzandosi al secondo posto dopo una corsa che ha visto in gara oltre 12000 band in tutta Italia e sono stati premiati inoltre dalla giuria come "Miglior brano radiofonico". Superate le selezioni regionali, le finali nazionali con 250 band, i Mama Ska hanno conquistato il podio del Sanremo Rock Festival.



La tenacia e la grinta hanno premiato la band salentina: ad avere la meglio su migliaia di avversari e a piazzarsi sul podio è stato il brano "Cielo di Puglia”, track che apre l'ultimo lavoro discografico dei Mama Ska "ViVA LA ViDA, ViVA L'AMOR!".