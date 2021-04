Scacchi on line: un successo di partecipanti da tutta Italia

“Metti in moto la mente” – un aiuto alla memoria

ASCOLI – Sono più di 55 gli iscritti al corso on line di scacchi promosso da Coop Alleanza 3.0 ed Unione Sportiva Acli Marche, nell’ambito del progetto “Metti in moto la mente”.



L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro in termini di partecipanti come testimonia anche il fatto che, proprio grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0, l’iniziativa vede la partecipazione di persone di varie regioni d’Italia tra cui ad esempio Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.



L’iniziativa è sostenuta dai soci con l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop.



Il corso comprende 7 lezioni, tenute dagli insegnanti della Federazione Scacchistica Italiana, Marco Pelagalli e Dante Guglielmi, che permettono di migliorare la propria abilità nel gioco degli scacchi.



Le lezioni sono diffuse fino al 18 maggio ogni martedì alle ore 20,30 (con visibilità anche in altri orari per permetterne la fruizione di più persone possibili) sul gruppo facebook “U.S. ACLI MARCHE COOP ALLEANZA 3.0 PER SCACCHI”.



Grazie alla serie tv “La regina degli scacchi” e grazie al proliferare di corsi on line (visto il molto tempo a disposizione causa i vari lockdown e zone “arancioni” o “rosse” nel corso del 2020 sono state tante le persone che si sono avvicinate a questa attività.



Ma vari studi scientifici hanno evidenziato i benefici per persone di ogni età di una pratica regolare degli scacchi.



Uno studio del 1985, della durata di due anni, è stato condotto su dei giovani studenti ai quali veniva data la possibilità di giocare a scacchi regolarmente. Questi sono migliorati in bravura nel tempo e le loro ed i loro insegnanti hanno riscontro un potenziamento della memoria oltre a delle migliori capacità organizzative.



Un altro studio in Pennsylvania con dei giovani delle scuole primarie ha ottenuto risultati simili. Inoltre, studenti che non avevano mai giocato a scacchi prima dello studio hanno ottenuto benefici di miglioramento della memoria e delle capacità verbali dopo il periodo di gioco.



Per partecipare al corso occorre preiscriversi al numero 3442229927 (al quale si possono chiedere ulteriori informazioni) ed avere un profilo facebook attivo.