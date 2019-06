Scoprire Ascoli con la luna piena

il 17 giugno si parte alle 21 da Piazza Arringo

ASCOLI – Lunedì 17 giugno, a partire dalle ore 21 con ritrovo in Piazza Arringo, sarà possibile ammirare le bellezze architettoniche della città grazie allo splendido riflesso della luna piena.



L’iniziativa rientra nel progetto “Sport senza età – Salute in cammino” ed è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.



La partecipazione è gratuita. La camminata durerà un paio d’ore e non occorre essere particolarmente allenati per partecipare.



Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.