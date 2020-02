Settore delle criptovalute: deciso uptrend per molti token

Marcata ripresa per il settore delle criptovalute, che incrementa notevolmente la capitalizzazione globale e il prezzo di diverse monete binarie

Marcata ripresa per il settore delle criptovalute, che incrementa notevolmente la capitalizzazione globale e il prezzo di diverse monete binarie. A motivare l’uptrend alcune buone notizie e il solito effetto a cascata. L’ingresso e la permanenza, finalmente, in territorio positivo fanno la gioia di molti investitori che anche negli ultimi tempi, caratterizzati da recessione del mercato crypto, hanno mantenuto la loro esposizione. L’elevata volatilità di alcuni di questi asset digitali infatti significa gains davvero notevoli. Osserviamo da vicino la situazione attuale.



I token più premiati oggi del settore delle criptovalute

L’incremento più vistoso del settore delle criptovalute vede sul gradino più alto del podio Ethereum Classic. Al momento in cui scrivo, quest’altcoin vanta un rialzo del 41% rispetto a 24 ore fa, portando il suo valore a superare gli 11 $. Merito dell’hard fork Agharta, che rende compatibile il token ETC con la blockchain Ethereum. Era dal 2018 che questa moneta digitale non vantava un trend bullish così notevole.



Guardando alle prime 20 posizioni del settore delle criptovalute, si evidenziano performance molto positive anche per le criptovalute Bitcoin Cash, Tezos, Stellar e Chainlink. Tutte e 4 godono attualmente di un trend bullish che le vede salire di oltre il 10% rispetto a ieri. BCH è anche riuscita a spodestare la stablecoin Tether dalla 4° posizione, nella quale era insediata da mesi. Ma non è quest’ultima ad avere perso valore. Il market cap di USDT, che si aggira intorno ai 4,6 miliardi di dollari, è anzi in lenta ma costante ascesa. La differenza dipende quindi dal balzo in avanti di Bitcoin Cash, che oggi vale circa 292 $ e vanta una capitalizzazione intorno ai 6,5 miliardi di dollari.



Trend rialzista oltre il 7% anche per Litecoin, Binance Coin, Monero, Cardano, Cosmos e Neo. Sorprendono forse un po’ risultati tanto positivi per BNB. L’omonimo exchange negli ultimi giorni è salito agli onori della cronaca per una delle solite, eppure sempre inquietanti questioni legate a transazioni poco pulite; in generale comunque viene messo in discussione anche il suo livello di sicurezza.



E la regina dell’intero settore delle criptovalute, Bitcoin? Gode attualmente di ottima salute finanziaria. Il suo market cap è risalito sopra i 160 miliardi di dollari, mentre il prezzo di un singolo token, che poche ore fa ha superato la soglia di 9.000 $, ora è poco superiore agli 8.880. Come da regola consolidata, BTC continua a influenzare in modo massiccio l’andamento del crypto mercato. Come spesso accade durante le fasi rialziste però la sua dominance oscilla lievemente verso il basso. Oggi infatti è di circa il 65%, mentre durante l’ultima “tempesta rossa” è arrivata a sfiorare il 69%.



Quanto ad Ethereum, che nel settore delle criptovalute vanta il primato su ogni altra altcoin, oggi è vicina ai 170 dollari. Risultati buoni infine per Ripple, quotata al momento intorno agli 0,26 $.



Ecco invece le criptovalute in rosso

Fra le monete digitali in downtrend spicca Bitcoin SV, con un segno meno del 6,7%. Soltanto un paio di giorni fa quest’altcoin aveva scalato fino alla quarta posizione grazie a un’impennata rialzista del 75%, che aveva portato il suo valore oltre i 325 dollari. Oggi ne vale circa 291. Al momento comunque la sua quinta posizione, a merito del market cap di 5,3 miliardi, non è certo malaccio.



Territorio negativo anche per Dash, attualmente in 15° posizione. Nel settore delle criptovalute Dash appare uno dei token con un passato più glorioso, comunque ancora oggi ha una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari e una quotazione che supera i 118 $.



Per il prossimo futuro, bad news permettendo, gli analisti propendono per il proseguimento dell’uptrend. Il settore delle criptovalute si conferma quindi come uno dei più redditizi.