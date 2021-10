Si chiude il circuito Ristogolf 2021 by Allianz. Devoluti € 10.000 ad A.R.P.A.I. per il restauro degli affreschi di Giotto a Firenze

Il Circuito Ristogolf 2021 by Allianz si è concluso nel fine settimana 1-2-3 Ottobre nella splendida location del Palace Hotel Milano Marittima con chef e ospiti importanti. Una cospicua somma a favore di ARPAI è stata raccolta durante le 5 tappe e durante la finale del Circuito, e contribuirà al restauro di uno dei maggiori affreschi di Giotto a Firenze

Nel weekend 1-2-3 Ottobre, l’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti ha celebrato la chiusura del Circuito Ristogolf 2021 by Allianz con una tre giorni all’insegna dello sport, del divertimento e del buon cibo, senza dimenticare la tradizione e la cultura. In occasione del termine del Circuito, sviluppato con 6 appuntamenti tra giugno e ottobre, Ristogolf ha sostenuto A.R.P.A.I. Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano con una concreta donazione di 10.000 euro, da riservare al restauro del ciclo di affreschi di Giotto della Cappella Bardi in Santa Croce a Firenze, uno dei massimi capolavori della maturità di Giotto.



IL PROGRAMMA DELL’EVENTO FINALE

Dopo l’edizione 2020, ridotta nel numero di appuntamenti ma dal fortissimo impegno a sostegno della città di Bergamo e dell’emergenza Covid, il Circuito è tornato alla sua forma abituale. Cinque appuntamenti nei golf club più belli d’Italia, e un fine settimana di chiusura del Circuito.

Nel 2021, la location scelta per celebrare la conclusione dell’evento che unisce l’alta cucina allo sport è la Romagna. Il Palace Hotel Milano Marittima del gruppo Batani Select Hotels ha ospitato momenti di convivialità e cene a tema, L’Adriatic Golf Club Cervia, un panoramico green, è stato sede della gara finale del Circuito.

Il benvenuto del venerdì ai giocatori e appassionati gourmand è, come vuole la tradizione, con una cena della tradizione romagnola accompagnata da musica dal vivo con il popolare liscio. Durante la serata, uno speciale e commovente momento è stato dedicato a Chef Ilija Pejic, appassionato socio e amico di Ristogolf scomparso recentemente. La prima premiazione, in collaborazione con l’Associazione Le Soste, chiama sul palco lo chef Marzio Montorfano del ristorante Golf di Carimate che con il “sushi all’italiana” si aggiudica la miglior buvette tra i gestori dei golf club ospitanti del Circuito Ristogolf 2021 by Allianz.



Il sabato è dedicato allo sport e alla cultura, con una gara a coppie per i finalisti del Circuito e una gara singola per gli Amici Ristogolf che non volevano perdersi l’appuntamento, e un interessante seminario culturale “Tempo della Chiesa, Tempo dei Mercanti; Giotto protagonista delle grandi imprese pittoriche dei papi, dei mercanti e degli abati tra secondo Duecento e primo Trecento” a cura di Gian Antonio Golin, direttore di A.R.P.A.I, massimo esperto di arte, congressista e docente presso le più importanti università d’Europa, tra le quali La Sorbonne di Parigi.

La serata si apre con un aperitivo di benvenuto nello splendido giardino del Palace Hotel; Francesco Cerea e Dario Colloi danno il benvenuto agli ospiti e ringraziano i numerosi Sponsor che sostengono Ristogolf.

Si prosegue con una esclusiva cena gourmet a più mani firmata da grandi nomi della ristorazione italiana; tra gli ospiti chef Enrico Bartolini e chef Giancarlo Morelli degli omonimi ristoranti di Milano e chef Chicco Cerea del Ristorante Da Vittorio F.lli Cerea, hanno accompagnato il resident executive chef Roberto Scarpelli. Dopo il grande applauso dedicato agli chef, alla brigata e alla sala, gli chef si trattengono sul palco per la consegna della raccolta fondi e le premiazioni di rito delle gare.

La domenica è riservata alla convivialità e ai saluti, con l’invito a rincontrarsi il prossimo anno per la speciale Decima edizione del Circuito Ristogolf.



RISTOGOLF E A.R.P.A.I. PER IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO

A.R.P.A.I. rappresenta 30 anni di impegno per il restauro del patrimonio artistico italiano pubblico. Restaurare e rinnovare il patrimonio artistico significa difendere la storia e trarre ispirazione per il futuro: la cultura nutre l’Italia.

Dopo un periodo così complicato, dettato dalla situazione pandemica, la cultura può dare ulteriore forza per risollevarsi. Il cibo è certamente un elemento di identità culturale. E nel lungo peregrinare in moltissime regioni italiane negli ultimi 9 anni, Ristogolf ha promosso la tradizione eno-gastronomica regionale e nazionale, insieme all’importanza di prendersi cura di sé stessi attraverso una sana pratica sportiva all’aria aperta, come quella che il golf può garantire.

Due Associazioni - Ristogolf e A.R.P.A.I. - che hanno collaborato per il Patrimonio culturale, la tradizione enogastronomica, lo sport e la natura e l’infinita eredità storico-artistica del Paese più ricco di tesori archeologici, pittorici, architettonici, scultorei, di oreficeria, di arredo sacro e profano.



A.R.P.A.I.

Nata più di trent’anni fa da World Monuments Fund, A.R.P.A.I. ha sostenuto oltre 300 restauri in varie regioni d’Italia, conducendo una strategica e capillare raccolta fondi presso i sostenitori, tramite manifestazioni culturali, eventi e mostre nelle quali sono state esposte le stesse opere restaurate.



La più importante fra le mostre fu allestita nel 2011 nel palazzo del Quirinale dove fu presentato un gruppo di dieci Madonne del Quattrocento in ceramica policroma, stucco o cartapesta, provenienti da differenti musei. Tra queste, anche la Madonna con il Bambino (Fiesole, Museo Diocesano) attribuita a Filippo Brunelleschi. Da qui è poi scaturita l’operazione di restauro condotta dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

A.R.P.A.I. ha riservato energie anche alle grandi biblioteche universitarie con recuperi di collezioni di codici letterari e scientifici; sono stati inoltre restaurati il Tabernacolo dei Linaioli (Firenze Museo di San Marco), capolavoro assoluto del Beato Angelico, la predella e la cimasa della Maestà di Duccio (Siena, Museo del Duomo), il ciclo di affreschi cinquecenteschi della Sala dei Giganti dell’Università di Padova, colossale per i 600 mq di superficie pittorica.



RISTOGOLF

Nato nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food&beverage e appassionati gourmand, Ristogolf giunge alla nona edizione.

Ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi, il Circuito è cresciuto negli anni grazie a Sponsor, Soci, Golf Club, Chef e Media. Grandi nomi della ristorazione e campioni dello sport si sono alternati sui green in queste edizioni rendendo Ristogolf un appuntamento imperdibile.



I PARTNER DI RISTOGOLF

L’impegno di Ristogolf è condiviso dal Title Sponsor Allianz, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management, e da tutti gli Sponsor; nuove aziende affiancano i partner affezionati e insieme fanno crescere Ristogolf.

