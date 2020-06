Simonetta x Chantecler Capri: nasce la capsule collection Lune di Capri

Preview Spring Summer 2021 La sinergia tra l’estetica distintiva di Simonetta e la poetica iconografia di Chantecler Capri, si traduce in una capsule dedicata alle bambine.

Simonetta, prestigioso brand di abbigliamento per bambini e Chantecler Capri, celebre marchio di alta gioielleria, annunciano la release della capsule collection Lune di Capri, per la stagione Primavera Estate 2021.



L’estro creativo e la qualità manifatturiera di Simonetta si legano naturalmente all’artigianalità raffinata della gioielleria di Chantecler che racchiude tutti i valori del Made in Italy. Un connubio valoriale che si esprime nell’attenzione ai dettagli, nella cura e nella ricerca di materie prime di qualità e che dà vita ad una inedita favola contemporanea che strizza l’occhio alla felicità e alla profonda leggerezza che si respirano a Capri.



Capi bon ton, ricercati nei particolari, in nuances fresche e vivaci dal sapore romantico sono resi unici dalle iconiche Campanelle e da tutti i simboli che le caratterizzano: le maioliche ed i fiori di bouganville, le onde del Mediterraneo e le righe dei tipici lidi balneari.



I look della capsule spaziano dal popeline di abiti midi, alle fantasie a righe e ai divertenti vichy degli spezzati, fino alle proposte beach colorate e ironiche. Raccontano di una magia, sintesi di una storia unica, di personaggi eccezionali ed originali, evocando i profumi ed i colori dei fiori che pervadono l’isola e i momenti di spensieratezza che si vivono fra le viuzze, tra sirene e faraglioni.



“Il progetto Lune di Capri simboleggia, oggi più che mai, un rinnovato spirito di condivisione e valorizzazione dove l’unione fa la forza. Collaborare con Chantecler è stato un onore, un sogno divenuto realtà. Sono convinto che la moda connessa ad altre forme estetiche, in questo caso il mondo della gioielleria, acquisisca valore, una nuova identità dal sublime contenuto”, dichiara Pierfrancesco Bontempi direttore creativo del progetto Simonetta x Chantecler Capri.



“La collaborazione con Simonetta ha permesso a me e a Chatecler Capri di trasmettere al mondo dell’abbigliamento tutta la creatività e lo stile dell’alta gioielleria, ma non solo. La collezione Lune di Capri, infatti, racchiude e riflette alla perfezione lo spirito che da sempre caratterizza il nostro marchio, uno spirito che non ha età, proprio come i sogni e la fantasia, capace di assorbire tutta la magia della nostra isola e di regalarla a chi indossa i capi”, ha dichiarato Maria Elena Aprea direttore creativo di Chantecler Capri.



La capsule collection Lune di Capri sarà in vendita con la collezione Simonetta Primavera Estate 2021, a partire da metà Luglio 2020.