SNS Food prende gusto all’innovazione con Centric PLM™

Il produttore di condimenti e spezie sceglie Centric Software® per promuovere la competitività trasformando digitalmente l’innovazione

CAMPBELL, California, 1 giugno 2021– SNS Food Co., Ltd, l’azienda cinese di condimenti e spezie, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



SNS Food è stata fondata a Wenjiang, Chengdu nel 2007. In qualità di azienda produttrice di condimenti composti per la ristorazione, che fornisce servizi di personalizzazione flessibili, SNS Food coniuga la moderna scienza alimentare e la tecnologia di formulazione dei sapori con una approfondita ricerca. In partnership a lungo termine con molte rinomate catene di ristorazione, SNS Food vive una rapida crescita dal 2014.



SNS investe in modo consistente nella R&S dei prodotti e continua ad acquisire clienti che pongono particolare attenzione alla qualità anche in questo periodo di pandemia di Covid-19, ma deve far fronte alle sfide associate alla rapida crescita e al dover coordinare molti processi e prodotti complessi per soddisfare oltre 6.000 clienti. Per mantenere i propri standard elevati, SNS Food aveva bisogno di una piattaforma di innovazione digitale.



SNS Food ha scelto Centric Food and Beverage PLM in connubio perfetto con la filosofia aziendale ‘Soddisfa i tuoi clienti’ e ha riscontrato quanto Centric sia un collaboratore proattivo con un team dedicato, un software sofisticato e una profonda comprensione del settore.



Il progetto di trasformazione digitale di SNS Food utilizzerà Centric PLM per realizzare un’unica piattaforma olistica di gestione digitale che sostituisca molti sistemi diversi e sconnessi tra loro, consentendo un flusso di dati centralizzato e semplificato incentrato sui prodotti.



“Collaborando con Centric, ci auspichiamo di creare un database di prodotti integrati che includano materie prime, formule, normative, materiali e packaging, nonché di raggiungere la standardizzazione e la digitalizzazione per iniziative di innovazione,” spiega Ms. Zhang Min, Co-founder and Technical Director di SNS Food. “Ci aspettiamo di migliorare la competitività con valutazioni di mercato rapide e sensate. Un buon prodotto e un buon modello di business significano competitività a lungo termine, persino durante una pandemia.”



“Siamo molto lieti di annunciare che SNS Food è il nostro primo cliente nel settore Food and Beverage in Cina,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “SNS Food è leader nella digitalizzazione dell’intera catena di produzione e siamo impazienti di collaborare con loro alla creazione di una piattaforma di innovazione che guiderà lo sviluppo futuro di questa azienda.”



SNS Food (www.snsfood.com)



SNS Food Technology Co., Ltd. è stata fondata a Wenjiang, Chengdu, nel 2007. In qualità di azienda produttrice di condimenti composti per la ristorazione, che fornisce servizi di personalizzazione flessibili, SNS Food è sempre rimasta fedele alla sua originaria aspirazione verso la “sicurezza, naturalezza e delicatezza”. Nel campo dei condimenti composti, SNS Food coniuga la moderna scienza alimentare e la tecnologia di formulazione dei sapori con una ricerca approfondita.



Nella ricerca delle tecniche di cucina tradizionale e degli ingredienti classici, SNS Food adotta la biotecnologia moderna. A tal fine, il Flavor Module Database, il sistema di gestione della qualità dell'intero processo e il sistema di gestione delle informazioni visive vengono utilizzati per l’innovazione con l’aggiornamento dei sapori. Monitorata dal Testing Center approvato dal CNAS Lab, SNS Food è specializzata nell’offerta di servizi di condimento individualizzati, standardizzati e customizzati, fornendo, con ingegno e digitalizzazione, prodotti sicuri e stabili e recando la gioia del cibo a tutti.



In partnership a lungo termine con Shudaxia, Dalongyi, Xiaolongkan, Xiangtianxia e altre rinomate catene di catering, SNS Food riscontra una rapida crescita dal 2014.







Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software® fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale, dall’ideazione di prodotto al consumatore, alle aziende che operano nei settori del retail, dei beni di consumo, della moda, del food and beverage, nonché dell’health and beauty. Centric PLM, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità entreprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, specifiche e formulazioni, packaging ed etichettatura, sourcing, controllo qualità, conformità, tracciabilità e gestione degli assortimenti, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Le innovazioni di Centric sono interamente guidate dal mercato e, nel settore, vantano il più alto tasso di adozione da parte degli utenti. Con l’introduzione delle prime applicazioni mobili per PLM che consentono ai team di collaborare durante gli spostamenti, Centric ha aperto la strada alla mobilità nello sviluppo del prodotto. Centric è stato anche il primo a lanciare l'innovativo Adobe® Illustrator Connect e i connettori CAD 3D, consentendo ai team di progettazione e sviluppo prodotti di lavorare in ambienti software 2D e 3D a loro familiari mentre sono direttamente collegati al PLM. La metodologia Agile DeploymentSM di Centric velocizza l'implementazione per realizzare il più rapido time to value del settore. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, promuovono l’innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 e 2021.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.





Contatti per i media:

Centric Software



Americhe: Jennifer Forsythe, jforsythe@centricsoftware.com

Europa: Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com

Asia: Lily Dong, lily.dong@centricsoftware.com