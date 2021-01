Sorpresa, diminuiscono le startup innovative in Abruzzo

Brutta sorpresa per l’Abruzzo nella relazione annuale 2020 al Parlamento sulle startup innovative del Mise. Le startup innovative abruzzesi diminuiscono in controtendenza nazionale

Brutta sorpresa per l’Abruzzo nella relazione annuale 2020 al Parlamento sulle startup innovative del Mise. Le startup innovative abruzzesi diminuiscono in controtendenza nazionale. Questi i numeri: 220 startup al 31.12.2019 contro i 2015 alla data del 31.12.2019. In percentuale assoluta le startup abruzzesi passano dal 2,25% a livello nazionale al 2%. Le startup innovative italiane sono in totale 10.893 al 31.12.2019. La sorpresa positiva invece è che il tasso di sopravvivenza delle startup innovative, è oltre 80%. Su questi dati nei prossimi giorni si interrogheranno gli esponenti dell'incubatore di startup innovative The Hive Pescara.

La fotografia delle startup innovative al 31 dicembre 2019 rivela che le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese sono 10.893, ossia 1.135 imprese in più (+11,6%) rispetto all’anno precedente. L’aumento costante del numero di startup innovative iscritte, ma soprattutto i risultati in termini di nuovi occupati e performance economica, dimostrano che queste realtà hanno gradualmente acquisito nel tessuto industriale nazionale una rilevanza sempre crescente.

La forza lavoro complessivamente coinvolta nelle startup innovative conta a fine 2019 circa 62 mila unità: 16.701 addetti e 44.828 soci. Rispetto al 2018, le startup innovative impiegano 3.403 persone in più in qualità di addetti, registrando un incremento del 25,6% che conferma un solido rafforzamento in termini di capacità occupazionale di queste imprese.

Le startup innovative evidenziano un tasso di sopravvivenza molto elevato: nel 2019 oltre l’80% delle aziende innovative costituite prima del 2013, non più iscritte nella sezione speciale del Registro per raggiunti limiti d’età1, risulta ancora in stato di attività.

Il 55,8% delle startup è localizzato nel Nord del Paese, il 20% nelle regioni del Centro e il 24,2% nel Mezzogiorno. Le regioni che sono caratterizzate da una maggiore presenza di startup innovative sono la Lombardia (2.927 imprese, pari al 26,9% del totale nazionale), il Lazio (1.229 startup innovative, 11,3%) e l’Emilia-Romagna (931 startup innovative, 8,5%). É interessante notare inoltre che la maggior parte delle startup innovative (il 74,4% del totale) opera nel settore dei servizi, con particolare incidenza nel comparto ICT e nel settore della ricerca scientifica e sviluppo; un ulteriore 16,5% opera nel settore manifatturiero, industria e artigianato.