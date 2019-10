Sovraindebitamento -OANC Obiettivo Associazione Nazionale Consumatori ha una nuova sede a Napoli

"La cosa piu' pericolosa da fare è rimanere immobili"

OANC Obiettivo Associazione Nazionale Consumatori nasce in Campania, da i due fondatori Dario Vairo ( Studio Vairo & Partner ) consulente e Paolo Binetti (Studio Binetti ) commercialista .



Tra le priorità dell’associazione vi è quella di informare e aiutare chi si trova in difficoltà economiche sulle possibilità che offre la legge 3/2012.



La “legge salva-suicidi” permette a chi è in gravi difficoltà economiche ( famiglie e piccole aziende) di rinegoziare i propri debiti contratti con banche, fornitori e persino con l’ex Equitalia, permettendo ai privati cittadini di non subire espropri.



La legge 3/2012, varata per contrastare i devastanti effetti che la crisi economica ha avuto su molti privati cittadini, stretti in una morsa fatta di disoccupazione riduzione dell’attività lavorativa e scadenze da onorare alle quali non riescono più a far fronte anche a causa di eventi eccezionali.



Se una famiglia non ce la fa più a pagare rate e bollette viene trascinata in tribunale dai suoi creditori e rischia di perdere tutto incluso la CASA.



La sede di Napoli in Via M.Cervantes presso lo studio Legale dell' avvocato Vincenzo Bruno si aggiunge a quella di Aversa (CE) , CurtiCE) , e Cosenza (CS)



Mission che l'associazione sta cercando di diffondere anche all'interno degli Occ , molti dei quali ancora oggi tramite i propri gestori richiedono acconti sostanziosi prima di accettare i ricorsi dei clienti in difficolta economica.



L' Associazione intende tendere una mano a coloro i quali hanno bisogno, oppressi dai debiti e da esistenze dipinte di grigio.



In allegato ( omologa al Tribunale di Napoli) un'altra vittoria dell' OANC, che salva la casa di una famiglia napoletana da una vendita all'asta ormai certa .



