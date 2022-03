SpritzMoon Crypto Token: quali sono i prossimi passi?

Vediamo insieme su cosa sta lavorando il Team di SpritzMoon Crypto Token per il 2022

SpritzMoon Crypto Token (spritzmoon) è un crypto token su blockchain Binance Smart Chain (BSC) nato nel giugno del 2021 e totalmente made in Italy.



Si pone come token di riferimento per tutti gli amanti dello Spritz, l'aperitivo made in Venezia più conosciuto al mondo.



Proprio nella città lagunare prende vita il progetto e buona parte del team risiede in Veneto, la patria dello Spritz.



Lo slogan di riferimento per SpritzMoon è "la Crypto per gli amanti dello Spritz"



Da qui prende spunto tutto il Token SpritzMoon e su questo sviluppa il progetto per il futuro.



L'obiettivo è rendere facilmente accessibile l'acquisto, la tenuta e lo scambio di SpritzMoon anche dagli utenti (holders in gergo crypto) meno esperti in ambito criptovalute.



Per il 2022 infatti il team è al lavoro per sviluppare una app dedicata dove poter acquistare direttamente con carta di credito con cambio euro/spritzmoon dove sarà possibile custodire i propri spritzmoon e scambiarli presso le strutture abilitate nel network SpritzMoon Community Bar per prendere lo Spritz con gli amici nel weekend.



Inoltre verrà attivata una campagna Marketing mirata su tutti i canali social utilizzando influencer specializzati nel settore Crypto.



Altre novità e sviluppi? Certo basta seguire #SpritzMoon sui canali ufficiali presenti nel sito!



Forza #SpritzMoon