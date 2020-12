Su Starcasinò Sport Carlo Pellegatti Intervista In Esclusiva Davide Calabria: “Grazie A Ibra Stiamo Sviluppando Un Atteggiamento Vincente”

Il terzino, prossimo a raggiungere le cento presenze con la maglia rossonera, si racconta: “Con il Milan è stato amore a prima vista. Ora stiamo facendo un percorso importante, da squadra vera: abbiamo alzato il livello mantenendo la continuità”.

Milano 27 novembre 2020 – Su StarCasinò Sport (https://starcasino.sport/), punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e Official Partner di AC Milan, è online una nuova video intervista esclusiva tra Carlo Pellegatti e Davide Calabria.

Il giocatore, in continua crescita dopo la convocazione in Nazionale, è il protagonista di un Q&A esclusivo sui canali digitali del brand – il primo di una serie di contenuti pensati apposta per tutti i tifosi.



Dopo aver esordito in maglia rossonera nel maggio 2015, a Firenze contro la Fiorentina Calabria potrebbe scendere in campo per la sua partita numero 100 in Serie A.



Carlo Pellegatti ha intervistato il terzino su StarCasinò Sport, ripercorrendo la sua carriera dalle giovanili del Milan al suo debutto in serie A, il suo rapporto con Pioli e l’influenza di Ibrahimović “Ibra è stato fondamentale, soprattutto all’inizio. Ci ha fatto capire che bisogna vincere a tutti costi e che non bisogna porsi limiti, senza mai accontentarsi: ciò che conta è solo la vittoria. Una determinazione così forte non l’ho mai vista prima”.

Nel corso della chiacchierata, Calabria svela anche i suoi idoli, spiegando cosa ha significato per lui esordire in prima squadra, raccontando i suoi obiettivi e i suoi sogni da giocatore professionista: “Un sogno l’ho già realizzato: quello di vestire la maglia azzurra. Il debutto in nazionale è stato bellissimo, un premio per il mio percorso e una soddisfazione personale enorme.”



Spazio anche ai momenti indimenticabili, come il gol all’esordio contro l’Atalanta: “Il gol nella prima partita è un’emozione indelebile, ma quello contro la Roma di pallonetto all’Olimpico con Totti in tribuna… È stata la ciliegina sulla torta che mi ha dato una soddisfazione grandissima”.



L’intervista integrale è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=KUlFLpt8xx0&feature=youtu.be

“Il nuovo modo di vivere il calcio” è il DNA di StarCasinò Sport e la collaborazione con il club proseguirà in maniera ancor più innovativa, con la volontà di sviluppare contenuti ed iniziative uniche per tutti i tifosi rossoneri che condividono, oltre alla passione per l’AC Milan, le emozioni e i valori positivi alla base di questo sport.



