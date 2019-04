Successo del Memorial Ferruccio Lamborghini

A Castelbrando di Treviso arte, cultura ed auto di lusso

Arte, cultura e possessori di auto di lusso provenienti da tutte le parti del mondo.

Questo l’humus del Memorial Ferruccio Lamborghini che si è tenuto nella splendida cornice di Castelbrando veneto.

L’evento è stato organizzato dalla vulcanica manager umbra Debora Cattoni ed è stata anche l‘occasione per presentare ufficialmente la manifestazione che si terrà a Dubai nel mese di ottobre.

Ospite d’onore della serata Fabio Lamborghini, nipote di Ferruccio, che con grande impegno e passione porta avanti l’eccelsa genialità del nonno.

Tra i presenti Andrea Nicoletto, Presidente Lamborghini club Italia, e Valentino Balboni, ex pilota e collaudatore della prestigiosa casa automobilistica.

Uno scenario unico nel suo genere, ai piedi delle dolomiti, tra antichi alberi di alto fusto e montagne innevate, si è svolto un evento di forte impatto economico e promozionale delle eccellenze nazionali.

Special guest della serata l’attrice e DJ Sara Tommasi, il cui look è stato curato dalla stilista Ketty Turano.

Era presente anche la giornalista e critico d’arte Sonia Terzino che ha effettuato un’accurata selezione di valenti artisti, tra cui il maestro Alvaro Caponi, la pittrice Maria Elisa Imperiali ed il fotografo d’arte Renzo Cianchetti, all’interno della manifestazione si è tenuta la personale della pittrice Valentina Vendrame, che ha donato un suo lavoro a Fabio Lamborghini, mentre il fotografo d’arte Renzo Cianchetti ha reso omaggio con una sua foto “Il Cavallo romano” alla manager Debora Cattoni, come buon auspicio per la manifestazione di Dubai.

La serata si è conclusa all’insegna delle eccellenze culinarie e dei vini veneti e poi musica e tanto divertimento fino a notte inoltrata.

Particolarmente suggestivo lo spettacolo del mago dei vip Walter di Francesco

La prossima tappa sarà nel mese di giugno a Roma.



Sonia Terzino

giornalista e critico d’arte