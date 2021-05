Successo di partecipanti per “Le scalinate monumentali e la loro storia”

Attorno a queste due splendide strutture è stato predisposto un percorso cittadino che ha attraversato secoli di storia di Ascoli Piceno

ASCOLI – Successo di partecipanti per il tour cittadino denominato “Le scalinate monumentali e la loro storia” organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche e coordinato dalla guida turistica Valentina Carradori.



L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno potuto conoscere meglio la storia della nostra città partendo da due scalinate monumentali, ossia la Scalinata Leopardi o quella dell’Annunziata.



Attorno a queste due splendide strutture è stato predisposto un percorso cittadino che ha attraversato secoli di storia di Ascoli Piceno permettendo di ammirare costruzioni, chiese, monumenti della nostra città.



Tante le zone del centro storico che sono state attraversate partendo dai giardini di Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare allo spazio antistante la chiesa della Santissima Annunziata ed alle vicine sostruzioni.



L’iniziativa rientra nel progetto “Salute in cammino” che viene realizzato grazie al sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto e Qualis Lab ed al patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.



Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività di carattere culturale dell’U.S. Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.