Teatro Rossini Pesaro: Concerto Gospel di JP & The Soul Voices

Giovedì 2 gennaio 2020, per Playlist, nella Città Creativa UNESCO per la Musica



Giovedì 2 gennaio al via a Pesaro - Città Creativa UNESCO per la Musica - Playlist, rassegna di dodici appuntamenti fino a giugno al Teatro Rossini, Sperimentale e alla Chiesa dell’Annunziata promossa dal Comune e dall’AMAT, in collaborazione con Regione Marche e MiBACT, con il contributo di Riviera Banca.







L’inaugurazione è al Teatro Rossini con le magiche atmosfere dei canti gospel che accompagnano le feste di inizio anno donando al pubblico un'esperienza autentica e unica di grande gioia con JP & the Soul Voices, gruppo che fa tappa a Pesaro con un concerto dove il grande sound della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere.



Il leader e fondatore del gruppo, "JP" Polk è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale. Nel 2006 forma il gruppo chiamato Voices of Life che prenderà il nome definitivo di JP & 1Voice nel 2012. 1Voice diventa il gruppo residente incaricato di animare i famosi "gospel bruch" della House of Blues di Orlando. Il grande successo di questo appuntamento dà l'occasione a “JP" Polk di creare un gruppo unicamente maschile, #Brotherhood. Insieme a sua moglie Zelda, altra magnifica voce, e al suo gruppo, è chiamato con regolarità a esibirsi nei grandi resort circostanti l'area di Disney World, dove vengono notati da leggende del gospel quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li invitano in veste di coristi nei loro concerti. Oltre a questi, i 1Voices hanno il privilegio di collaborare con altri nomi di grande prestigio, quali Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e LaRue Howard.







Per informazioni e biglietti (da 10 a 20 euro): Teatro Rossini 0721 387621. Inizio concerto ore 21.