Testi rari sulla storia dell'Alto Friuli resi disponibili in Rete

Il Centro di Documentazione sul Territorio di Trasaghis (UD) rende liberamente consultabili in Rete testi rari sulla storia della zona

Prosegue l’attività del Centro di Documentazione sul Territorio del Comune di Trasaghis (UD) per raccogliere e diffondere materiali riguardanti l’intero territorio.

Oltre alla costituzione e all’incremento di un archivio fotografico (sia cartaceo che digitale) è da tempo avviata la raccolta di testi che hanno riguardato il territorio. Parecchi testi, ormai esauriti o di difficile reperimento, sono stati digitalizzati e resi fruibili sulla Rete.

Gli ultimi esempi riguardano la pubblicazione di due saggi di storia curati da don de Caneva e di un testo che documenta l’occupazione cosacca del 1944.

Don Santo De Caneva (1930 - 2021) fu Parroco della frazione di Alesso dal 1967 al 1971.Oltre alla attività pastorale, a lui si deve l’importante recupero e catalogazione dei documenti dell'archivio parrocchiale che fino ad allora stavano accatastati in angolo del sottotetto della chiesa, un lavoro paziente ed estremamente rilevante. Dopo aver recuperato e sottoposto ad analisi quei documenti, collaborò anche con il professor Silvio Angeli di Cesclans per la stesura di uno dei pochi libri all'epoca dedicati al territorio, La pieve di Santo Stefano di Cavazzo. L'interesse per la storia, un settore che aveva visto ben pochi studi, fino allora, venne riversato anche sulle pagine del bollettino parrocchiale attraverso diverse puntate sulla storia della Valle del lago.

All’argomento dedicò anche due articoli specifici, ormai di difficile reperimento, usciti tra il 1968 ed il 1969 su alcuni Bollettini pubblicati a stampa in edizione speciale, editi collettivamente da tutte le parrocchie e le comunità dei Comuni di Bordano, Cavazzo e Trasaghis.

I due lavori, dedicati rispettivamente alle linee generali della ricerca storica sul territorio della Valle del Lago ed all’indicazione dei percorsi di ricerca che si aprivano dopo la pubblicazione del libro di Silvio Angeli, sono stati digitalizzati per il Centro di Documentazione sul Territorio del Comune di Trasaghis e resi disponibili per la consultazione su Internet a chiunque sia interessato a riscoprire l’impegno di prè Santo per la storia del territorio.

Gli articoli, riuniti in un unico documento sul portale sfogliami.it, possono essere visionati alla pagina https://bit.ly/3g8xf1p).

Relativamente alla occupazione cosacca, lo storico Stefano Di Giusto aveva individuato negli archivi di Lubiana un interessante fondo fotografico scattato da un fotografo tedesco durante una offensiva antipartigiana. Grazie alla disponibilità del Muzej Novejše Zgodovine (Museo di Storia Moderna) di Lubiana, il Comune di Trasaghis ha acquistato copia dell’intero fondo, riprodotto poi integralmente in una pubblicazione, "Memorie di un esodo. I giorni dello sfollamento dell’ottobre 1944 e dell’occupazione cosacca nel Comune di Trasaghis", stampato anni addietro dalle Arti Grafiche Friulane. Le fotografie vengono introdotte da una ampia sintesi storica curata da Pieri Stefanutti ("Resistenza, sfollamento, occupazione cosacca nel Comune di Trasaghis. Note per una ricostruzione storica") e dalle note illustrative di Stefano Di Giusto, “L’offensiva nazifascista dell’ottobre 1944 nelle foto del Muzej Novejše Zgodovine di Lubiana” che analizza la “macchina propagandistica” nazista e le caratteristiche del fondo fotografico. Segue la riproduzione dell’intero fondo fotografico, sulla base della catalogazione curata da Decio Tomat e dallo stesso Di Giusto

Il libro cartaceo è da tempo esaurito; i testi e le immagini sono stati ora digitalizzati dal Centro di Documentazione sul Territorio del Comune di Trasaghis e resi disponibili per la consultazione su Internet a chiunque sia interessato a documentarsi su quella lontana pagina di storia.

Il testo “Memorie di un esodo” pubblicato sul portale sfogliami.it, può essere liberamente visionato alla pagina https://bit.ly/3CSF2eb