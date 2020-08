“This way up “ . Ritratti di polvere, Paesaggi di te

Mostra di pittura- Josephine Frampton e Lapo Gargani Giovedì 17 settembre alle ore 17. 00 inaugurerà allo Studio Bong la mostra di pittura “This way up”. La mostra, a cura di Gisella Guarducci, verrà ospitata dallo Studio Bong, un bellissimo spazio indipendente in pieno centro storico a Firenze, sarà aperta fino al 1 ottobre.

“This way up” nasce dall'incontro di due artisti e delle loro visioni: Josephine Frampton e Lapo Gargani.

Josephine Frampton, pittrice inglese, da vari anni vive in Toscana dove lavora nel suo atelier immerso nella natura, al Bong presenterà la sua collezione “Fuori subito”. Lapo Gargani, pittore fiorentino, artista molto creativo e prolifico che nel suo percorso ha sperimentato intensamente dedicandosi, negli ultimi anni, alle collezioni ‘Fragile’ (in cui domina l’immagine del cuore, declinata in molteplici tecniche espressive) e “Clandestinità” (in cui i dipinti sono interamente occupati da reti che avvolgono e limitano).



This way up indica la verticalità, la direzione di osservazione delle tele che i due artisti, giocando, suggeriscono al pubblico, ma invero si tratta di una precisa scelta estetica ed espressiva che da forza alle loro visioni.



Nei lavori esposti gli artisti raffigurano soggetti diversi, ma ci raccontano un mondo comune fatto degli stessi sentimenti, vibrazioni, variazioni e sofferenza. E se Josephine Frampton, dipingendo un bosco trafitto descrive l'animo umano, Lapo Gargani, ispirandosi alla forma del cuore e all'immagine di reti, ci porta in mondi, luoghi e atmosfere in cui è facile perdersi.



Entrambi approdano a visioni astratte, il battito del cuore di Lapo e il fruscio del vento di Josephine ci aprono alla dimensione dell'ascolto in cui caos e silenzio si corrispondono.





This way up

a cura di Gisella Guarducci



Allestimento Paola Canta

Studio grafico Francesca Pittalis

Sponsor tecnico Arti e Mestieri cdr



17 settembre _ 1 ottobre Tutti i giorni h 10.00/13.00 _ 15.00/18.00

Studio Bong di Elisabetta Bongi

via Calimaruzza, 10r. (tra Piazza della Signoria e via Por Santa Maria)

Vernissage Giovedi 17 settembre ore 17,00

per info:

Gisella Guarducci@g.art

g.artfirenze@gmail.com

tel. +39 335 7001126

www.gisellaguarducci.com