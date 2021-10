“Torna a casa, Viola!”, il nuovo libro di Milka Gozzer in uscita il 28 ottobre

Con questa nuova storia, in uscita giovedì 28 ottobre, la scrittrice e giornalista professionista Milka Gozzer torna sul mercato editoriale dopo aver pubblicato i romanzi “Le radici del muschio” (2016), “MeL” (2019), “Racconti di viaggio Racconti di vita” (2020) e “Il gatto di Depero” (2020).

Un tranquillo paesino di montagna, un bar che si affaccia sulla valle e un barista, Stefano, che ha come animale domestico una bella pecora del Camerun di nome Viola. Cosa mai potrà accadere per incrinare una tale pace idilliaca?



Pagina dopo pagina scopriremo che il ridente centro di Capriata non è però solo Stefano e la sua pecora, o un delitto da risolvere: è un universo fatto di tanti personaggi, ognuno con le proprie peculiarità, le cui esistenze si amalgamano l’una con l’altra a dipingere, insieme agli splendidi scenari delle cime trentine, parte viva del racconto, lo sfondo sul quale si rincorrono le ricerche senza sosta del nostro barista e le indagini dei carabinieri.



“Il germe che innesca il processo creativo alla base di un romanzo spesso si trova in un dettaglio in cui capita di imbattersi in modo fortuito, come è successo in questo caso durante un’escursione in montagna in compagnia di una cara amica – ha dichiarato l’autrice.

La storia della pecora Viola inizialmente avrebbe dovuto essere un racconto, ma scrivendo e pensando, pensando e scrivendo, l’immaginazione mi ha trascinato altrove, fino a farmi scorgere qualcosa di più, dapprima un romanzo breve, poi un romanzo, e ora sto pensando di scrivere il seguito …”.



Con “I Delitti di Capriata Torna a casa, Viola!” inizia, infatti, una nuova avventura per Milka Gozzer e i suoi lettori: una serie di gialli ambientati nella terra dove vive, in montagna, in Trentino.





Dati tecnici

Uscita: giovedì 28 ottobre 2021

Titolo: Torna a casa, Viola! (I delitti di Capriata Vol. 1)

Autore: Milka Gozzer

Editore: Milka Gozzer

Pagg: 126

1 edizione

Disponibile in formato ebook a euro 3,99 e cartaceo a euro 12,99 su Amazon https://www.amazon.it/dp/B09J1CR3WN



Sinossi

Dov’è finita Viola?

Stefano è certo che la sua amata pecora del Camerun non si sia allontanata spontaneamente, qualcuno deve averla rapita! Per questo farà di tutto per riportarla a casa, ritrovandosi però invischiato addirittura in un’indagine per omicidio.

A Capriata, il placido paesino di montagna sconvolto dall’efferato delitto, le ricerche di Stefano si intrecciano così alle vite degli altri abitanti del luogo, le cui voci, ognuna con qualcosa di proprio da dire, dipingono un mondo vivace e pittoresco incastonato tra il verde dei pascoli e l’azzurro del cielo estivo che si può ammirare dalle vette trentine.

Fra misteri da risolvere e un bar da mandare avanti, Stefano avrà al suo fianco gli amici di una vita e anche qualche aiutante inaspettato per scagionarsi e scoprire che fine abbia fatto la sua Viola. Ci riuscirà?



Milka Gozzer

È nata a Borgo Valsugana. Come autrice indipendente ha scritto i romanzi Le radici del muschio (2016) MeL (2019) Racconti di viaggio Racconti di vita (2020) Il gatto di Depero (2021), è giornalista professionista e ha lavorato per quasi vent’anni nei giornali prima di dedicarsi all’attività di romanziera, è laureata in filologia e letterature comparate, appassionata di viaggi in Asia e Africa ha scritto reportage da tutto il mondo.

Vive in Trentino con un coniuge e una cagnolina di nome Iaba.