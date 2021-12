Parole cariche di un senso di immanenza che fa l'amore con un brivido inatteso, bellissimo e sognante

Un singolo evento può rivoluzionare, distruggere o ricostruire una o più vite.



L'inizio di questa storia distrugge in pochi istanti i diciannove anni di Stefano Sartor, un professore di filosofia che insegna a Parigi e che ha ricevuto in dono la possibilità di ricominciare da zero una nuova vita fatta di piccoli frammenti di consapevolezze che andranno a sommarsi pian piano sulla sua strada. Per Stefano il risveglio dal coma, a causa di un incidente, lascerà una profonda lacerazione ma sarà suo nonno Zeno, l'unico superstite di ciò che resta della sua famiglia ad accompagnarlo con la saggezza di un buon contadino nella ricerca di una nuova coscienza di sé dinanzi allo spettacolo di una campagna pugliese. Crescerà in una sequenza di colori e profumi, in una terra di zolle, alberi secolari, muretti a secco, olive, tradizioni e storie di santi che lo faranno sentire lentamente rianimato dai lunghi silenzi della campagna in un corpo vivo nascosto nel buio.



Questa non è solo la storia di Stefano, ma anche di Anna che cercherà la sua attrazione fatale, il suo punto di equilibrio nel trovare le parole più adatte in ogni occasione e in quella continua e fugace sensazione di sentirsi parte di un mondo così complicato e difficile da sopportare.



Nelle pagine di questo libro troviamo l'attenzione benefica dei dettagli delle piccole cose, i testi di canzoni che sanno ben nascondere il senso più intimo di un percorso, la forza di una promessa e di un incontro che tenta in ogni modo di sfidare un gioco di carte senza regole in un posto, quello della memoria, totalmente circondato dall'oscurità... fatto di voci sorde e immagini inesistenti che possono trovare forza e l'unica via di fuga nelle parole. Nel ritrovarsi in un mondo quasi totalmente sconosciuto, Stefano e Nina lasceranno al lettore quella forte sensazione di inquietudine e assenza che invadono i loro pensieri e i loro silenzi ma allo stesso tempo vedremo affiancarsi la ricchezza di un dettaglio e la certezza di una strada salvifica in grado di far tornare al cuore quel complesso meccanismo della percezione della memoria, dell'immaginazione. Ripercorreremo le strade di una Parigi amabile e raffinata e verso la Puglia guarderemo il mondo dai finestrini per accogliere tutta quella bellezza inaspettata che lascia tutto il resto in attesa.



Ci sentiremo sospesi o totalmente immersi come i corpi illustrati in copertina, disegnati da Andrea Serio e colorati dallo stesso autore Francesco Carofiglio che ci dona nella sua scrittura un senso di immanenza che fa l'amore con un brivido inatteso, bellissimo e sognante. È una storia, quella raccontata, dedicata alla potenza generatrice della memoria come se fosse un'opera messa in scena a teatro in allestimenti sempre diversi. Seguiremo i passi per tornare in una casa che non esiste più, ma sentiremo la vertigine che spesso unisce i destini delle persone, nel silenzio o nel rumore delle giornate. Respireremo la libertà di qualche istante che sopprimerà la sofferenza latente e corrosiva di un passato. Ritroveremo la spensierata bellezza di un tempo fragile che cercherà di ricostruire delle anime spezzate. Avremo modo, negli eventi che si susseguiranno, di interrogarci sulle nostre azioni con fiducia e un pizzico di curiosità nel cercare nuove consapevolezze per intrecciare altre storie, imparando a comunicare i nostri sentimenti con una certa intimità e un rispettoso silenzio così come sanno ben fare i gatti. Carofiglio ci invita a osservare il mondo da un'altra prospettiva spingendoci a perderci tra milioni di vite. E se pur orfani di qualcuno o qualcosa, soffermandoci su noi stessi avremo la possibilità di salvarci, ricominciare e riconnetterci alle nostre anime.