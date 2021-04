Il Comune di Macerata e Macerata Musei, in collaborazione con l’Associazione culturale FUTURCRALI e il sostegno della Regione Marche, sono lieti di annunciare un’importate retrospettiva di Tullio Crali dal titolo Tra cielo e terra che si terrà nelle sale espositive dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata via Don Minzoni 24, dal 7 maggio al 30 agosto 2021.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno alla Estorick Collection di Londra, la mostra Tullio Crali: a futurist life, a cura di Christopher Adams e Barbara Martorelli, con un format aggiornato approda a Macerata con il titolo Tullio Crali. Tra cielo e terra. Cielo e terra infatti sono le parole che raccontano e raccolgono in un’asciutta sintesi gli sconfinati orizzonti percorsi dalla ricerca sempre viva e inesausta di Tullio Crali



Nato a Zara nel 1910, Tullio Crali visse gran parte della sua vita tra il Friuli e Milano, e da giovane studente scoprì il Futurismo che influenzò i suoi primi lavori, aderendo ufficialmente al movimento nel 1929. A seguito delle sue prime pioneristiche esperienze di volo aderisce all'Aeropittura futurista, che condivide e approfondisce nel breve soggiorno a Macerata, tra la primavera e l’estate del 1943, con il ben consolidato “Gruppo futurista marchigiano Boccioni-Tano”, che aveva lanciato la città nel panorama del futurismo internazionale. Dal 1966 fino alla morte visse a Milano con lunghi soggiorni all’estero fra cui Parigi ed Il Cairo, ma rimase sempre profondamente legato, anche per vicende famigliari, a Macerata dove, per sua espressa volontà, è sepolto e dove tutt’ora è conservato il suo archivio.



La mostra presenta, insieme ad interessanti inediti come diari, foto e materiali d’archivio, una selezione di circa 40 opere tra le più iconiche della sua produzione, da quelle che hanno contribuito a determinare il successo dell’Aeropittura, più famose e celebrate per le evoluzioni aeree negli sconfinati spazi del cielo, alle Sassintesi, opere più tarde che richiamano il deserto, la nudità della materia e concludono il ciclo della sua ricerca nello spazio altrettanto infinito della riflessione e della meditazione.



Il catalogo che accompagna la mostra raccoglie, oltre ai saluti delle autorità, i testi della curatrice Barbara Martorelli e del critico Christopher Adams.

Un particolare ringraziamento alla famiglia Bartolozzi Crali per aver reso possibile il progetto.



Macerata, Musei civici Palazzo Buonaccorsi Sale mostre temporanee

Via Don Minzoni, 24

07 maggio - 30 agosto 2021

Inaugurazione venerdì 07 maggio ore 17.30

Orari di apertura (*nel rispetto delle norme sanitarie): da martedì a domenica h 10:00 – 13:00 | 14:30 – 18:00 luglio agosto da martedì a domenica h 10:00 – 19:00

La biglietteria chiude 30 minuti prima



INFO e PRENOTAZIONI

Telefono: 0733256361 / 0733271709 / 0733060279 mail: info@maceratamusei.it https://www.maceratamusei.it/