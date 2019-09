Ultime tendenze per le fotografie da matrimonio

Tutto si evolve, anche lo stile fotografico per i matrimoni. Pensare che un fotografo possa scattare semplicemente delle foto per ricordo non è più accettabile. Occorre dimostrare creatività, personalità, originalità, rispecchiando però le caratteristiche e le esigenze del cliente. Gli sposi sono coloro che decidono quale debba essere il tocco da dare alle immagini. Cerchiamo di capire meglio di cosa si sta parlando.

Le ultime tendenze



Agli sposi può piacere avere le foto in bianco e nero oppure avere delle immagini che richiamino uno stile vintage. Per questo motivo, sarà decisa la location, saranno importanti gli abiti, ma anche il fotografo potrà riuscire ad incanalare le immagini in quella direzione. Gli sposi potrebbero desiderare delle foto che invece richiamino un’idea di raffinata semplicità. Quasi un vuoto totale all’interno dell’immagine, in cui però possano essere protagoniste le forme, i visi, i momenti specifici, ma epurati dagli orpelli intorno. Si definisce Semplicity, uno stile fotografico che sarà di tendenza nelle prossime stagioni.





Imitare le riviste



Oppure gli sposi potrebbero optare per uno stile completamente differente. Il fotografo infatti potrebbe inseguire e realizzare degli scatti molto più glamour, in stile couture. Si tratta di un servizio fotografico che possa andare ad enfatizzare proprio l’aspetto più fashion del matrimonio in sé, degli sposi, degli invitati, degli addobbi, dei luoghi scelti, addirittura del menu. Un servizio che sia personalizzato al cento per cento, prevede di soddisfare ogni tipologia di coppia e questo il professionista fotografo matrimonio puglia lo sa. Gli sposi poi potrebbero voler osare, proprio trattandosi di un giorno unico, particolare, magico. Si tratta della realizzazione di un sogno di coppia, per questo motivo potrebbe essere originale ed emozionante riuscire ad avere le immagini e quindi anche i ricordi, come li si desidererebbero. Anche nello stile, per una volta catapultati in una dimensione nuova ed unica, ma condivisa.