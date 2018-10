Un corso di bridge al Circolo La Bricolla

Iniziativa nell'ambito del progetto "Sport senza età"

ASCOLI – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di avviamento al bridge che sarà realizzato presso la sede dell’Asd La Bricolla in via del commercio 25 a partire dal primo Ottobre con orario di inizio alle 21.

L’iniziativa è di U.S. Acli Marche, viene realizzata nell’ambito del progetto “Sport senza età” e con il contributo dell’Asur Marche, ai sensi della D.G.R. 1118/2017 ed è inserita nel progetto nazionale “3 M project – Metti in moto la mente”.

“Ti piace affrontare sempre nuove sfide – dicono i promotori dell’iniziativa – e ti appassionano i giochi di strategia? Vorresti allenare la tua memoria divertendoti? Il bridge è questo e molto altro”

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, di carattere gratuito, si può contattare Pietro Martorelli (3312423103 o pietro.martorelli@alice.it) oppure consultare le pagine facebook di Unione Sportiva Acli Marche o dell’Asd La bricolla o anche il sito www.usaclimarche.com