Un laboratorio sportivo in occasione della Giornata nazionale del malato oncologico

Si tratta di una manifestazione nella quale sarà possibile svolgere attività fisica all’aperto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Giornata nazionale del malato oncologico, domenica 16 maggio, la Cooperativa DLM organizza un laboratorio sportivo di prevenzione del tumore al seno.



Si tratta di una manifestazione nella quale sarà possibile svolgere attività fisica all’aperto, che prenderà il via alle ore 9,30 dalla Rotonda Giorgini e che vuole ribadire l’importanza di stili di vita corretti per avere una buona salute.



L’iniziativa è organizzata col patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, con la collaborazione di Qualis Lab e Lilt di Ascoli Piceno.



Per partecipare è obbligatorio l’utilizzo della mascherina ed occorre prenotare inviando un sms al numero 3939365509.