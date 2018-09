Una camminata a Stella di Monsampolo giovedì 20 settembre

In occasione della “Settimana europea della mobilità”

In occasione della “Settimana europea della mobilità” l’U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo, in collaborazione con la Polisportiva Spazio Stelle e col patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche organizza una camminata con partenza da piazza Bachelet alle 21 giovedì 20 settembre.



La “Settimana europea della mobilità” è giunta alla diciassettesima edizione ed è diventata ormai un appuntamento fisso per amministrazioni pubblici, enti privati e cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città.



L’U.S. Acli provinciale Ascoli/Fermo e tutti i partner coinvolti vogliono lanciare un messaggio relativo agli stili di vita che possono coincidere proprio con i temi della “Settimana europea della mobilità” ed in particolare sul muoversi di più a piedi, una abitudine più facile da avere ma che è economica e salutare contribuendo anche alla riduzione dell’inquinamento vista la riduzione dell’utilizzo di mezzi.



La camminata a Stella è aperta a cittadini di ogni età ed il suo svolgimento è stato inserito anche nel programma ufficiale della “Settimana europea della mobilità”.



La partecipazione è gratuita e per informazioni si possono consultare la pagina facebook Us Acli Provinciale Ascoli Piceno/Fermo o il sito www.usaclimarche.com