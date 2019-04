Una distribuzione per le vie del centro a Senigallia

Si continua ad informare per evitare sofferenze e disagi già sperimentati nel corso della storia a causa della violazione dei diritti umani. Come lo facciamo?

Informiamo a macchia d’olio, visto che più del 95% della popolazione del mondo non è consapevole della Dichiarazione Universale e i 30 diritti che delinea, ad iniziative di educazione ed informazioni nella nostra comunità.



Venerdì 4 aprile i volontari della Chiesa di Scientology delle Marche, in nome di Uniti per i diritti umani, distribuiranno in centro a Senigallia l’opuscolo Che cosa sono i diritti uman.



Un’iniziativa per mettere nelle mani di ogni cittadino i 30 diritti umani, dando l’opportunità di conoscerli in modo dettagliato inclusa la storia della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.



Il fondatore della religione di Scientology, L. Ron Hubbard, ha affermato che “I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico”.



Diverse iniziative sono state attuate dai volontari per diffondere maggiormente i diritti umani, come raccolta firme, creazione di nuovi gruppi sostenitori dei diritti umani ecc. tutto ciò in varie città come Pesaro, Urbino, Fossombrone, Ancona, Falconara, Senigallia, Ostra, per ciò che riguarda le Marche, ma la campagna si sta svolgendo anche nelle restanti regioni.



La campagna di Uniti per i Diritti Umani è incentrata sul premiato documentario La Storia dei Diritti Umani, un film che spiega la storia, l’evoluzione e il valore dei diritti umani fondamentali che condividiamo.



Altri elementi della campagna includono una serie di 30 annunci di pubblica utilità, uno per ognuno dei 30 diritti nella Dichiarazione Universale, e un pacchetto per gli insegnanti per l’attuazione della campagna in scuole, istituti professionali e università.



Per portare la campagna su un piano internazionale, annunci sui giornali e Internet dirigono le persone al sito webwww.humanrights.com dove è possibile firmare la petizione on line per chi vuole appoggiare l’iniziativa.