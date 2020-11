UNPLI VENETO: rimettersi in gioco con la formazione

Tornano i webinar dedicati ai volontari del Veneto. Sei appuntamenti per ampliare conoscenze e metodologie operative.

Il 2020 sta certamente mettendo a dura prova sia la vita sociale che produttiva del Paese, una circostanza che UNPLI Veneto, sin da subito, ha scelto di fronteggiare con positività e propositività.

Lo stesso atteggiamento che l’Associazione mantiene anche in questi giorni di nuova difficoltà, offrendo ai propri soci la possibilità di utilizzare queste giornate di semi-lockdown come tempo da dedicare alla propria formazione personale professionale.



“La nostra convinzione è che non si debba demordere, nonostante le oggettive difficoltà del momento – spiega Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto – per questo l’invito che facciamo ai nostri associati è di non vivere questo periodo come un’attesa fine a sé stessa, ma come tempo a nostra disposizione, in cui studiare e prepararsi per quando l’emergenza sarà definitivamente conclusa. Solo chi avrà messo a frutto questo periodo sarà, infatti, pronto per la ripartenza”.

Dopo i primi incontri organizzati in primavera, UNPLI Veneto propone dunque un nuovo ciclo di seminari on-line con esperti e consulenti di vari settori per approfondire temi e aspetti utili alla vita associativa.

Nel dettaglio, il nuovo calendario di Webinar prevede sei differenti incontri virtuali, che si svolgeranno su piattaforma GoToMeeting, studiati per specifici destinatari: Consiglieri Regionali e Presidenti di Consorzi; staff delle segreterie ed operatori degli uffici IAT; associati delle Pro Loco venete.

Differenti anche i temi trattati nei sei incontri: dall’utilizzo dei canali social alla gestione di un evento on- line, dal saper parlare in pubblico alla leadership della propria squadra di lavoro, dalla comunicazione con il pubblico al sapersi ritagliare dello spazio per sé stessi.

Tante e diverse opportunità per continuare a tenere vivo quello spirito di squadra che contraddistingue, da sempre, la vera anima delle Pro Loco venete.



Calendario completo dei prossimi webinar:

Pro Loco:

➢ 18.11 “SOCIAL VS COVID-19”

➢ 19.11 “ANDIAMO ONLINE”

Iscrizione: https://forms.gle/jnxoG9vee9DvbTe4A

Segreterie UNPLI e IAT:

➢ 20.11 “LA COMUNICAZIONE EFFICACE”

➢ 25.11 “UN’ORA PER TE, UN’ORA PER IL TUO ESSERE” Iscrizione: https://forms.gle/us8aFEtkCDaTNBmL6

Consiglieri e Presidenti di Consorzi:

➢ 24.11 “COL MICROFONO IN MANO”

➢ 26.11 “A CAPO DI UNA SQUADRA” Iscrizione: https://forms.gle/sBRM3YiStfcB2LUn6

www.unpliveneto.it