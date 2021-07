Valeria Marini brilla su QVC Italia con la nuova linea di gioielli Diamonique By Baci Stellari

Eleganza, vivacità e contemporaneità: tutta la personalità della star televisiva racchiusa in una collezione unica di gioielli in vendita in esclusiva presso il retailer multimediale di shopping e intrattenimento a partire dal 9 luglio.

Debutta in esclusiva su QVC Italia “Diamonique By Baci Stellari”, la nuova Capsule Collection di Diamonique realizzata in collaborazione con Valeria Marini. Diamonique è il brand proprietario ed esclusivo di QVC. È una pietra sintetica che, grazie al livello di purezza e al taglio identico a quello della gemma naturale, è tra le migliori pietre simulanti del diamante.



Si arricchisce così il ventaglio di prestigiose collaborazioni varate da QVC per dar vita a collezioni inedite, uniche e offrire alle clienti proposte sempre nuove in esclusiva.



Eleganza senza tempo, contemporaneità delle linee e vivacità nell’alternare proposte indossabili da tutte le donne in ogni momento della giornata sono gli elementi che hanno ispirato la collezione, dando vita a modelli che rispecchiano lo stile e la personalità della famosa showgirl e che rispondono alle preferenze delle clienti QVC e delle numerose followers di Valeria Marini.



Da sempre punto di riferimento per un ampio e affezionato pubblico femminile, QVC è attiva in Italia con un modello di business multicanale che coniuga tele-shopping, e-commerce e social media: tanti formati e media per valorizzare la collezione in tutte le sue forme ed offrire una visibilità e uno shopping davvero multimediale come solo QVC può e sa offrire, anche attraverso lo storytelling fatto dagli esperti, non solo per raccontare il prodotto nel dettaglio ma anche per dare preziosi consigli.



Dal 9 luglio la collezione sarà disponibile in anteprima sul sito www.qvc.it , mentre in TV l’11 luglio, con uno show dedicato di due ore in onda dalle 11:00 alle 13:00 presentato in diretta dagli studi di QVC Brugherio da Valeria Marini. La collezione, composta da 18 modelli, è stata pensata per far brillare le donne in un’estate appena iniziata, in cui tutti desiderano un po' di spensieratezza e leggerezza.

Tra le nuove proposte i baciamano, una novità con la quale Valeria Marini ha voluto proporre un gioiello speciale, insolito e versatile: ciascun baciamano, infatti, può essere indossato anche come collana o bracciale, così da avere ogni giorno un look diverso. I vari modelli - baciamano, anelli, collane, bracciali e orecchini - sono impreziositi da piccoli charm che creano giochi di luce e ispirano il nome scelto per la linea Baci Stellari.



Tutti i modelli della collezione “Diamonique By Baci Stellari” sono realizzati in argento 925/000 con placcatura in oro 18 ct e rodio. I dettagli sono di alta gioielleria e la produzione, rigorosamente Made in Italy, si è avvalsa dell’esperienza dei Maestri Orafi che hanno supportato la realizzazione di tutta la collezione. Prodotti di alta qualità e massima ricercatezza, ma anche accessibili a tutte le donne.



Per conoscere e scoprire nel dettaglio tutti i modelli della nuova collezione Diamonique by Baci Stellari di Valeria Marini, basta andare su QVC (Digitale terrestre e su Tivùsat, canale 32, Sky canale 475) l’11 luglio e sul sito e-commerce www.qvc.it a partire dal 9 luglio.



Informazioni su QVC

QVC è la piattaforma multimediale che unisce TV, digital, mobile e social media per un’esperienza di shopping unica e coinvolgente. QVC raggiunge 218 milioni di abitazioni nel mondo, con 16.5 milioni di clienti tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia e Cina attraverso una joint venture. QVC costruisce relazioni autentiche con le proprie clienti e, attraverso lo storytelling, le accompagna alla scoperta di prodotti esclusivi delle categorie bellezza, casa, gioielli, moda ed elettronica. La sede italiana, guidata da Paolo Penati, è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.



