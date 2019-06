Venerdì 14 giugno appuntamento con “Salute in cammino - Macerata”

Alle 21,30 partenza da Sasso d’Italia

MACERATA – Venerdì 14 giugno nuovo appuntamento con “Salute in cammino di Macerata” con partenza alle 21,30 da Sasso d’Italia.



L’iniziativa è organizzato dall’U.S. Acli Marche, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017 - nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”), della Susan G. Komen Italia Onlus e di Coop Alleanza 3.0.



Si tratta di una camminata di cica 5 chilometri finalizzata ad adottare stili di vita corretti e ad utilizzare il movimento come strumento gratuito di prevenzione della salute.



Le camminate si svolgono, tranne in caso di maltempo, il martedì ed il venerdì. I punti di partenza dei prossimi appuntamenti sono: martedì 18 (piazzale supermercato via Verga rione Collevario), venerdì 21 (bar dietro la chiesa in via Natali – Rione Sforzacosta), martedì 25 (piazzale pasticceria Filoni – Piediripa),venerdì 28 (rotonda Giardini Diaz).



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure chiamare il numero 3482407754.