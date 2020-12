Visite Guidate a Roma con ArtWanderlust, all'aperto e in sicurezza

Al via a dicembre 2020 il nuovo programma di visite guidate a Roma. Alla scoperta dell'arte e della storia con passeggiate in città, percorsi d'arte contemporanea, e brevi itinerari tra archeologia e natura, all'aperto e in totale sicurezza.

ArtWanderlust nasce da un'idea di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico.

ArtWanderlust mette insieme due elementi: l'arte (ART) e il desiderio di superare sempre il proprio confine per scoprire qualcosa di nuovo (WANDERLUST).

ArtWanderlust è un diario di viaggio, un raccoglitore di storie, esperienze personali, ricerche e informazioni pratiche. Ma allo stesso tempo propone esperienze di visite guidate a Roma e dintorni per amanti dell'arte e del turismo lento.



Sabato 12 dicembre la prima visita guidata in programma al Parco di Scultura di Villa Glori, itinerario adatto a chi ama conoscere l'arte contemporanea.

Prosegue domenica 13 con una passeggiata in città alla scoperta dell'Antico Ghetto Ebraico di Roma.

Si andrà avanti il weekend successivo, sabato 19 e domenica 20 dicembre, con due visite guidate dedicate al Parco dell'Appia Antica.

Sabato percorreremo la Regina Viarium con una passeggiata lungo il primo tratto, durante il quale vedremo dall'esterno alcuni dei siti più importanti della via Appia, come il Mausoleo di Cecilia Metella e il Circo di Massenzio.

Domenica invece sarà dedicata ad uno dei polmoni verdi più importanti di Roma: la Valle della Caffarella.



Il 2020 è stato l'anno del digitale, dei corsi on line e dei webinar. Mai come quest'anno siamo stati costretti dalle circostanze a passare molte ore delle nostre giornate davanti agli schermi. Usciamo dal web e dai social per scoprire la città dal vivo, sempre rispettando tutte le norme di sicurezza.



PROGRAMMA

sabato 12 dicembre, ore 11.00: Parco di Scultura di Villa Glori

domenica 13 dicembre, ore 11.00: Antico Ghetto di Roma

sabato 19 dicembre, ore 10.30: passeggiata lungo la Via Appia Antica

domenica 20 dicembre, ore 10.30: la Valle della Caffarella



prenotazione obbligatoria: claudia.artwanderlust@gmail.com