WINE PARIS e VINEXPO PARIS insieme per accogliere i produttori internazionali

WINE PARIS e VINEXPO PARIS fanno un ulteriore passo avanti nella loro collaborazione e creano uno spazio comune per ospitare i produttori internazionali in occasione della prossima edizione dell’evento che si terrà dal 10 al 12 Febbraio 2020 a Parigi. L’accordo è un segnale forte da parte dei due saloni francesi che dimostra che entrambi giocano il medesimo ruolo e condividono lo stesso obiettivo, quello di favorire le scoperte, facilitare gli incontri e sviluppare il business di settore.

WINE PARIS E VINEXPO PARIS :

UN’AMBIZIONE CONDIVISA PER UN GRANDE « BUSINESS EVENT »



Lo scorso maggio, Wine Paris e Vinexpo Paris hanno annunciato la decisione di localizzare entrambe le fiere a Parigi, in contemporanea e in date pensate per adattarsi alle esigenze dei buyers (dal 10 al 12 Febbraio 2020). La scelta di Parigi rappresenta un passaggio importante ed è stato determinato dal fatto che non soltanto la città stessa è un mercato strategico per il vino, ma essa è anche facilmente accessibile dai visitatori internazionali. Ad oggi l’unione dei due saloni costituisce quindi un’offerta incredibilmente ricca e rappresentativa dei terroir francesi e internazionali.



Inoltre, i due saloni favoriranno un business di qualità grazie alla messa a punto di concetti inediti e percorsi di visita unici (WOW!, WONDERFUL, L’AVENUE, LA NOUVELLE VAGUE, BE SPIRITS, LES DÉCOUVERTES BY WINE MOSAIC…).



Questa linea comune attrarrà indubbiamente una varietà di buyer nazionali e internazionali di differenti tipologie (importatori, ristoratori, sommelier, responsabili di centrali d’acquisto, grossisti, distributori, agenti di commercio etc) e permetterà agli espositori di ottimizzare le proprie risorse e beneficiare al massimo dell’appuntamento parigino.



UNO SPAZIO INTERNAZIONALE COMUNE

CHE OTTIMIZZA L’ESPERIENZA DEI VISITATORI



WINE PARIS e VINEXPO PARIS presenteranno un’offerta comune e diversificata di vini internazionali raccolti nel medesimo luogo. Questo spazio inedito, posizionato all’interno della Hall 7, racchiuderà un’offerta di 20 paesi rappresentativi di 60 regioni viticole del mondo intero : Argentina, Austria, Georigia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo, Romania, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Turchia etc.



La creazione di questo spazio internazionale condiviso segue un accordo delle due organizzazioni che si traduce in una commercializzazione comune e cointestata. Questa decisione segna una tappa importante nello sviluppo dei due saloni e valorizza la loro forte dimensione internazionale.



Dei molti marchi e istituzioni, si possono menzionare i seguenti, che hanno già firmato l’acquisto dello spazio espositivo in quest’area : ARAEX, BODEGAS MANZANOS, CASTILLA LA MANCHA, CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE, CONSORZIO DEI VINI ASOLO MONTELLO, CONSORZIO PROSECCO DOC, DFJ VINHOS, CHIANTI CLASSICO DO, DOURO E DO PORTO, I.P. (INSTITUTO DOS VINHOS DO), ENOTECA EMILIA ROMAGNA, EXTENDA (ANDALOUSIE), FÉLIX SOLÍS, GARCIA CARRION, GEORGIAN WINE, GRUPO PEÑAFLOR, ISWA, ITA (ITALIAN TRADE AGENCY), JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LE PAYS BASQUE, MARQUES DE CACERES, NEW YORK WINES, ORIGIN WINE, PICCINI, PIEMONTE LAND OF PERFECTION, SANTERO, TEJO WINES, VINIPORTUGAL…







WINE PARIS e VINEXPO PARIS

avranno luogo congiuntamente dal 10 al 12 Febbraio 2020

a Parigi.

2.800 espositori e 30.000 professionisti di cui il 35% internazionali sono attesi nella capitale francese in date chiave per il calendario dei buyer.











A proposito di VINISUD, VINOVISION PARIS e WINE PARIS



VINISUD è la fiera internazionale di riferimento per i vini meridionali, nata nel 1994 e sostenuta da tutte le associazioni e sindacati del Sud della Francia: CIVL, CIVR, Inter’Oc, Inter-Rhône, IVSO, CIVP e CIV Corse.

VINOVISION PARIS è la fiera professionale internazionale dei vini settentrionali, nata nel 2017 per volere delle organizzazioni interprofessionali viticole della Valle della Loira, del Centro Loira, di Bourgogne, del Beaujolais, dell’Alsazia e dal Sindicato Generale dei Vignerons della Champagne.

WINE PARIS, il rendez-vous internazionale dei professionisti del vino a Parigi, è l’unione di VINISUD e VINOVISION PARIS. La prima edizione si è tenuta dal 11 al 13 Febbraio 2019 e ha riunito 2.000 espositori e 26.700 professionisti di cui il 30% internazionali.

VINISUD, VINOVISION PARIS e WINE PARIS sono organizzate da COMEXPOSIUM / ADHESION GROUP e sono pilotate da 13 interprofessioni francesi.



A proposito di VINEXPO



Fondata nel 1981 su iniziativa della Camera di Commercio e dell’Industria di Bordeaux-Gironde, VINEXPO è l’organizzatore di eventi leader del settore di vini e spirits. In 38 anni, Vinexpo ha acquisito una comprensione unica del mercato oltre a una vasta rete di distributori influenti nel mondo. Ad oggi, Vinexpo organizza eventi diversi in 5 città nel mondo (Bordeaux, Hong Kong, New York, e a breve anche Shanghai e Paris) oltre a un road-show itinerante, Vinexpo Explorer. Il gruppo pubblica anche, ogni anno, uno degli studi più esaustivi del mercato sul consumo mondiale di vino e alcolici : il rapporto Vinexpo/IWSR.