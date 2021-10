World Business Angel Investors Week 2021

L’ “innovazione” sarà il tema centrale dell’evento che si terrà il 19 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 17.00 sulla piattaforma Zoom (orario di Roma). L’evento inizierà con i saluti di Enrico Fiore, Senatore italiano del Word Business Angels Forum ma anche mentore, imprenditore, consulente e filantropo. Gli interventi si concentreranno sulle seguenti tematiche: "Profitto, Sostenibilità ed Etica", “Sostenibilità e valutazione dell'impatto come motore della crescita finanziaria” e “Nuovi strumenti per promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa”. A seguire, la discussione proseguirà con due tavole rotonde tematiche inerenti all’argomento oggetto dell’incontro: il futuro dell’innovazione e gli strumenti da utilizzare per rendere il nostro pianeta sostenibile.

L’ “innovazione” sarà il tema centrale dell’evento che si terrà il 19 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 17.00 sulla piattaforma Zoom (orario di Roma). L’evento inizierà con i saluti di Enrico Fiore, Senatore italiano del Word Business Angels Forum ma anche mentore, imprenditore, consulente e filantropo.

Dopo i saluti di Baybars Altuntas, Chairman WBAF, gli interventi si concentreranno sulle seguenti tematiche:

"Profitto, Sostenibilità ed Etica", che verranno discusse dal Dott. Fabio Salviato, Fondatore di Banca Etica e della Finanza Sostenibile italiana e mondiale.

“Sostenibilità e valutazione dell'impatto come motore della crescita finanziaria”, tema che sarà presentato dalla Dott.ssa Giada Storti, co-fondatrice di Eticss ed esperta di finanza sostenibile.

“Nuovi strumenti per promuovere la Responsabilità Sociale d’Impresa”. Il tema sarà trattato dal Dott. Alberto Paccagnella e dalla Dott.ssa Marina Lobach i quali ci illustreranno un case history di strumentazione efficace per la promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Marco Cappellaro ci parlerà di un case history relativo alla "sostenibilità ed economia circolare nella produzione dell'acciaio".

A seguire, la discussione proseguirà con due tavole rotonde tematiche inerenti all’argomento oggetto dell’incontro: il futuro dell’innovazione e gli strumenti da utilizzare per rendere il nostro pianeta sostenibile.

È possibile registrarsi gratuitamente all'evento e scaricare il programma completo di 2 ore dal sito www.Angelweek.org.

L’evento fa parte della World Business Angel Investment Week, che quest'anno si terrà online nella settimana che va dal 18 al 24 ottobre e alla quale sono attesi un totale di oltre 70.000 partecipanti da 71 paesi. Il tema principale del 2021 è la "Diplomazia economica per l'imprenditoria internazionale".

La World Business Angel Investors Week offre un'opportunità unica per mostrare idee innovative che possono indirizzare i leader mondiali verso una collaborazione con nuove realtà imprenditoriali al fine di trasformare l'economia globale e orientarla verso l’innovazione e l’inclusione finanziaria.

L'organizzatore della settimana è il World Business Angel Investment Forum, WBAF, un'organizzazione internazionale che mira a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dalla loro nascita, con l'obiettivo finale di creare più posti di lavoro e più giustizia sociale in tutto il mondo. È impegnata nella cooperazione globale per promuovere lo sviluppo dell'economia globale attraverso la creazione di strumenti finanziari innovativi per innovatori, startup e PMI.



Per maggiori informazioni:



Enrico Fiore

Senator World Business Angel Investment Week Italy

Email: enrico.fioreATgmail.com



Mara Cardarelli

Assistente al convegno

Email: m.cardarelliATeticssverso.com

Tel: 0490991624