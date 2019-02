Yarga: Andrea Sancho Majocchi e Svetlana Nesterova, incontreranno il maestro della musica russa Leonid Timoshenko

Leonid Timoshenko incontrerà il gruppo degli Yarga, nato a Borgosesia nel giugno 2018.

Leonid Timoshenko incontrerà il gruppo degli Yarga, nato a Borgosesia nel giugno 2018.

Il colosso della musica russa Leonid Timoshenko, incontrerà in estate il gruppo degli Yarga, nato dall'unione del talentuoso percussionista italiano Andrea Sancho Majocchi e dall'artista russa Svetlana Nesterova.



Gli Yarga, nati a Borgosesia in provincia di Vercelli, hanno esordito nel 2018 con il loro album "Non esistono più boschi" attraverso l'impegno del loro manager Ivan Venerucci, personaggio conosciuto nel mondo dell'arte e Presidente italiano della Società Spaziale Russa.



L'album, che racchiude mantra sciamano-siberiani (slavi) di guarigione fisica ed interiore, venne realizzato attraverso l'utilizzo di antichi codici e con frequenze specifiche, frequenze che hanno interessato il maestro Timoshenko.



Infatti è lo stesso Leonid ad essere conosciuto per la sua "musica spaziale", realizzata con l'ausilio di suoni curativi e giochi di luci ed ombre.





Il colosso russo ha espresso la volontà di suonare in Italia, collaborando e cooperando con gli Yarga per le molteplici affinità sonore ed artistiche.

Un evento prossimo da non perdere, una pagina della storia della musica.



Ma chi è il maestro Timoshenko?

Ecco alcuni cenni biografici:



BIOGRAFIA



• Istituto pedagogico dell'Azerbaigian, Facoltà di fisica. Fisico.

• Candidato di scienze fisiche e matematiche (PhD di 1 ° grado nella specialità

"Astrofisica").

• Conservatorio statale dell'Azerbaigian, classe di composizione per individuo

il programma. Compositore.

ufficio

• Responsabile dei programmi intellettuali del centro culturale "Die Zukunftswelle" (Russia

- Germania).

• Autore e responsabile del progetto culturale internazionale "L'onda del futuro".

onori

• Diploma. YA Gagarin della Federazione dei cosmonautici dell'URSS (1983);

• Medaglia del Consiglio Astronomico dell'URSS (1983);

• Diploma del miglior giovane scienziato dell'Istituto per la ricerca spaziale (1985);

• Diploma "Angelic Voice of Russia" (1996);

• Diploma del Festival Internazionale "Pianeta e salute - 2000";

• Diploma Laureato del V Festival della Cultura slava a Parigi (2001);

• Incluso nel libro Divo di risultati unici della Russia (2001);



• Incluso nella lista dei Grandi Cittadini del pianeta - membri onorari della Noosfera Spirituale

Assemblea ecologica del mondo (WNSEA, 2002);



• Incluso nel manuale biografico di Cambridge "Who is who" (2003);

• Presentato nel Guinness dei primati per contribuire alla cultura e alla composizione musicale

il più grande lavoro musicale di 21 ore (2004);

• Premiato con la medaglia d'oro per risultati eccezionali nel miglioramento della nazione

Fondazione internazionale "Patroni del secolo" ed è inclusa nel "Libro d'oro della nazione"

(2006);

• Incluso nell'enciclopedia "People of our Millennium" (2006);

• Premiato con la medaglia d'oro "Per eccezionali meriti nel campo della medicina tradizionale"

(2007).



Titoli



• Vincitore di festival internazionali d'arte,

• Dottorato di ricerca in I ° grado in astrofisica,

• Membro corrispondente della Peter Academy of Sciences,

• Membro dell'Unione degli scrittori di Russia,

• Presidente del Festival Internazionale "Talenti unire il mondo",

• Rassegna stampa di RIA "Intermedia" - 6 posizioni nella sezione "Musica accademica".

Articoli d'autore

• 30 articoli scientifici e divulgativi sulla fisica delle stelle e dei pianeti,

• Articoli e note nella rivista "Youth Estrada",

• Articoli popolari sull'arte,

• Articolo del programma "L'ondata musicale del terzo millennio" (rivista "Miracoli e

Avventure "1997, n. 3)

Musica da film

• "Il Volga confluisce nel Mar Caspio" (film scientifico popolare sull'ecologia), diretto da A.

Vasiliev;

• "Cowboy Academy" (lungometraggio), regista A. Lielais;

• "La tenda è su una ruota" (film d'animazione), regista A. Kirakosyan;

• "Tsiolkovsky - Free Flight" (documentario), regista K. Fedyanin;



• "Islands in the Mainland" (film per la televisione), regista A. Vasiliev;

• "Unknown" (film musicale), regista A. Markov;

• "The Seagull Jonathan Livingston" (video), regista S. Blumenberg;

TV Show Music

• "Etiquette secolare del XIX secolo", regista A. Fenko;

• "spazi aperti russi", regista A. Fenko;

• "Children's Hour", diretto da A. Lielais;

• "Spot televisivi", regia di S. Blumenberg, O. Alekseev.

Musica per le esibizioni

• "Vacanze in famiglia", Teatro d'arte di Mosca. Gorky, regista A. Vasilyev;

• "The Voice Behind the Thin Wall", il "Comunione" del teatro, diretto da I. Sirenko;

• "Trincee", Teatro Novokuznetsk, regia A. Vasilyev;

• "C'era una persona", Moscow Art Theatre. Gorky, regista A. Vasiliev.

Programmi di concerti (concerti di sintesi con video ed effetti di luce)

• Prestazione di beneficio del compositore al Variety Theatre (1993)

• The Journey of Gulliver (1995)

• Andersen's Tales (1995)

• Apocalypse (1995)

• Andromeda Nebula (1995)

• Chronicle (1996)

• Heavenly Atlantis (1996)

• Phaeton (1996)

• Enchantment (1996)

• The Seagull Jonathan Livingston (1996)

• Stars of Orion (1997)

• Russia 21st Century (1997)

• Rock in Russian - fate (1997)

• Cosmogony in music (1998)

• Galactic Orchestra (1998)

• Seven Wonders of the Rainbow (1998)

• Constellation Leo (1999)

• Astronavigator (1999)

• Concerto di Lussemburgo (2000)

• Hamlet (2001)

• Luce sull'acqua (2001)

• Musical Cosmogony (2001)

• Laws of the universe (2002)

• Consonanze magiche nell'Art Park (Concerto 3: dal passato al futuro, Fascino,

Discovery of Worlds) (2002)

• Aspettando un miracolo (2003)

• Illusions (2004)

• Accord of Science (2004)

• Open space - Man and Earth (2005)

• Cosmo. Ed è tutto su di lui (2005)

• Milky Way (2005)

• Catharsis (2006)

• Space civilization (2006)

• Flying up to Sirius (2006)

• Enchanted Wanderer (2006)

• Otto anni e mezzo di luce (2006)

• Equilibrio radiante (2007)

• East syndrome (2007)



• Key of Hermes (2007)

• Flying up to Sirius (2007)

• Galaxy of Heavenly Dreams (2007)

• Stop time (2007)

• Tra le stelle - amore (2007)



Saloni "Wave of the Future"



• Mosca, casa centrale dell'esercito russo, sala blu

• Stavropol, Museo di Belle Arti

• Kislovodsk, centro culturale del resort

• San Pietroburgo, Casa della Cultura. Kirov e Art Cafe

• Mosca, Biblioteca. Voloshin

giro

• Lussemburgo - Lussemburgo (Sala dell'Unione Europea, Sala concerti Carrou-Sel Villon,

Centro Culturale. AS Pushkin), Mertert (Sala del Municipio)

• Germania - Amburgo, Monaco, Treviri, Saarliuis

• Francia - Parigi, Villers, Lille, Villaco

• Italia - Arezzo (Teatro Petrarca)

• Ungheria - Budapest

• Serbia - Belgrado

• Bulgaria - Sofia, Blagoevgrad, Varna, Nessebar, Byala, Balchik

• Slovacchia - Bratislava, Presov, Borzhov

• Boemia - Praga, Božice

• Austria - Vienna

• Bielorussia - Minsk, Gomel

• Russia - San Pietroburgo, Stavropol, Kislovodsk, Pyatigorsk, Nizhny Novgorod, Ryazan,

Betulla, Kaluga, Obninsk, Perm, Tver, Yaroslavl, Serpukhov, Tambov, Volzhsky,

Adler, Obinsk

• Ucraina - Kiev, Lviv, Crimea, Odessa, Dnepropetrovsk, Lutsk, Lugansk, Mariupol, Rivne

Artisti opere d'autore

• Coro per bambini. VS Loktev

• Choir loro. A. Aleksandrova

• Gruppo "Nord"

• Tatyana Petrova, Sergey Penkin, Igor Ivanov, Grigory Rubtsov, Leonid Afanasyev,

Elena Komarova, Raisa Sayed-Shah, Yuri Berezin, Andrei Baranovsky, Andrei Savchenko

• Orchestra sinfonica da camera "Cantus Firmus", direttore Vladimir Khurgin



• Uno dei famosi propagandisti dell'arte russa in Europa: Leonid Timoshenko.

(Native Gazette, No. 32, dicembre 2003)

• Si nota che quando si ascolta la musica di Tymoshenko, l'aura di persone si uniforma, lo stress

lasciare, il recupero dei pazienti inizia, il loro umore e le condizioni fisiche migliorano.

Stato.

("La settimana della città", Volzhsky, No24 (212), giugno 2004)

• Le opere di Leonid Timoshenko formano lo spazio dello spirito, senza il quale consentire

problemi e differenze che si presentano nella società, sia in diversi paesi del mondo che in

Russia, impossibile. "

("Stop-giornale", n. 12, dicembre 2004)

• Man-orchestra - questo è anche ciò che Tymoshenko è chiamato nella stampa per il suo potente stile di gioco

un pianoforte che crea l'illusione della presenza sul palco di un intero collettivo sinfonico.

("Your Leisure", No29, luglio 2004)

• "I concerti hanno cominciato a trasformarsi gradualmente in un'azione in cui l'arte musicale

combinato con metodi scientifici sperimentali "(Journal of Question Mark, No 4, 2006)

• "L'influenza armonizzante della musica spaziale di Leonid Timoshenko può

usato per migliorare il benessere e la salute "(rivista" Awakening

di coscienza ", dicembre 2007)

• "L'obiettivo principale della creatività di L. Timoshenko è suscitare interesse nell'idea, nei metodi e nei mezzi,

permettendo di aprire sentieri alle anime delle persone, per aiutarle a diventare degni abitanti

del terzo millennio, degni creatori di una nuova civiltà "(Magazine Zoom

Asia centrale, n. 4 (15), 2007)

• "Non solo dà alle persone la musica del cosmo, non solo come lo scienziato analizza la connessione

armonie di musica con l'armonia delle sfere cosmiche, ma unisce anche nuove creatività

direzioni in arte, scienza, pedagogia ", (Magazine Zoom Central Asia, No4 (15), 2007)

Fatti unici

• Nella città di Tartu (Estonia), durante un rapporto prima di difendere una tesi, si è seduto al pianoforte e ha suonato

la versione musicale del tema della sua dissertazione davanti al Consiglio accademico.

• Come ricercatore senior e dottorato di ricerca, come proposto dall'Unione

I compositori dell'Azerbaigian presero un corso conservatorio in composizione

programma individuale per 2 anni.

• Una cassetta con musica del compositore Leonid Timoshenko negli anni '80 è stata inviata negli Stati Uniti

con la missione del mondo durante la fame in casa bianca, l'astrofisico Charles Haider.

• La canzone "Snow Angels" su poesie del poeta americano Jim Bill, trasmessa da

Radio Mosca, è diventata la vincitrice in tutti i paesi di lingua inglese, secondo loro

ascoltatori.

• Nella stampa-voto dell'agenzia "Intermedia" per frequenza di riferimenti in centrale

I giornali e le riviste russi nel 1994, Leonid Timoshenko si è classificato al sesto posto

La sezione "Musica accademica", insieme a nomi di fama mondiale come Alfred

Schnittke, Edison Denisov, Rodion Shchedrin, Svyatoslav Richter, Mstislav Rostropovich.

• Creato superprodotto "World Chronicle" della durata di 21 ore, consistente

da 7 parti (Processi nello spazio, Civiltà extraterrestri, Terra, Uomo, Filosofia

Essere, filosofia della coscienza, terzo millennio). Il pezzo combina 60

temi musicali, che vanno da 5 a 60 minuti, e copre un periodo di tempo

dalla nascita del mondo all'era moderna del terzo millennio.

• Nel 2002 è stato incluso nella lista dei grandi cittadini del pianeta - membri onorari della Noosfera

World Spiritual and Ecological Assembly (WNSEA), insieme a persone così conosciute

personalità come il Dalai Lama, Nelson Mandela, Regina di Svezia e Paesi Bassi, Prince

Gallese, Ted Turner e Richard Bach, Wim Venders e Charles Aznavour, Elena Obraztsova e

Placido Domingo.



Un grande evento per l'Italia, in pochissime date disponibili.