Zeus One Contro la Trap Music, Il Rap è una cosa seria

Sono passati anni da quando il rap faceva la sua comparsa dapprima nei ghetti americani e poi dilagandosi in tutto il mondo, moltissime le storie legate a questo genere musicale, tra le più note e tristi pagine possiamo trovare la faida tra il rapper 2 Pac e Notorius Big; una sanguinosa vicenda che coinvolse e sconvolse la costa est e la cosata ovest degli stati uniti e che purtroppo terminò con il sanguinolento omicidio dei due Rappers ed aprendo un vero e proprio mercato discografico che presto coinvolse tutto il pianeta.

Anche in Italia nei primi anni 80 sbarcò questo fenomeno musicale e si diffuse velocemente sopratutto all' interno dei centri sociali

dove si crearono le prime "Posse" che diffondevano messaggi socio culturali ed evidenziavano le falle del nostro paese.

Forse proprio per questo motivo il Rap era un genere che mal piaceva alle radio e alle tv non in grado di poter trasmettere brani colmi di contenuti reali e crudi

ma ben presto il Rap dilagò e si formarono le prime Crew ed i primi block party

dove i ragazzi potevano esprimere le proprie idee impugnando un microfono talvolta con testi scritti talvolta improvvisando.



Tra il 1990 e il 2000 ci fu un escalation del Rap che conquistò le classifiche musicali con artisti come Neffa, Articolo 31, Sottotono ecc,

trasformando il genere in una moda e facendo nascere tantissimi artisti che hanno contribuito a portare in alto questo genere musicale.



Con il passare degli anni il Rap è cambiato sempre di più fino a trasformarsi nella "Trap music"

un guazzabuglio di rime scontate e prive di concetto che ci invade ogni giorno per radio e televisioni,

un business che in America ha fatto guadagnare Miliardi di Dollari alle grandi produzioni, arrivando quasi a cancellare quello che fino

a quel momento era stata la scena del Rap e molti Rapper storici sono passati alla Trap Music,

la stessa tendenza è seguita di passo in passo anche in Italia dove la maggior parte dei Rapper hanno iniziato a produrre musica Trap

contaminando tutto il mercato musicale a tal punto da far sparire gli altri generi musicali.



Tra i Rapper Italiani più determinati a combattere questo fenomeno troviamo Zeus One, noto Rapper Milanese con all' attivo

11 album e 1 vinile prodotti dal 1998 ad oggi e che conquistò le classifiche nazionali con alcuni brani distribuiti da Radio Deejay

e Show Beats Music in cui possiamo notare la presenza di artisti del calibro di Medda man, Tormento, Bob Matty, Bassi maestro, Ensi,

e molti altri e che presto lancerà sul mercato una mixtape intitolata "l Rap è una cosa seria"



gli abbiamo rivolto qualche domanda contattandolo sulla sua pagina facebook.



Ciao Zeus One, come mai questo titolo?

Zeus One: Ci sono troppi modaioli che passano un paio di anni in questo ambiente per poi sparire nel nulla, lasciando solo sporcizia

e questa sporcizia toglie credibilità a chi lavora seriamente ed ama l'Hip hop.



Sarò diretto, cosa pensi della Trap Music?

Zeus One: Se sei abituato a mangiare caviale difficilmente ti abituerai al gusto della me...!

Il colore è lo stesso ed anche la consistenza ma quando l'assaggi noti subito la differenza.





Non ti sembra esagerata questa discriminazione nei confronti di un genere musicale?

Zeus One: Beh noi c siamo sempre stati, sono loro che vogliono farsi passare per Rapper, forse perchè sanno che la loro

"pseudomusica" fa schifo e ora cercano di cancellarci per prendere il nostro posto,

ma la Trap e il Rap sono due cose differenti e non vanno mai accumunate come spesso succede.





Cosa ne pensi dei Rapper italiani che sono passati a produrre musica Trap?

Zeus One: Penso che sono ridicoli, non si accorgono di essere all' inizio della propria fine.





Hai sentito il singolo "Carote" di Nuela, cosa ne pensi?

Zeus One: Che le carote se le dovrebbe infilare su... Tralasciamo,

per le mie orecchie abituate a sentire album come Hell on Eart,

la morte dei miracoli di Frankie Hi nrg ecc

è veramente difficile ascoltare certe cose.



Parlaci del tuo nuovo album

Zeus One: Questo album è la reincarnazione del vero Rap Italiano, rime incazzose, temi taglienti e quella dose

di schiettezza ritenuta volgare dai perbenisti ma che ha sempre contraddistinto questo genere,

nel disco ci sono quattro collaborazioni che non svelo e tutti gli scratch sono curati da Dj D.lo.Z





Ringraziando Zeus One per aver risposto alle nostre domande,

attendiamo l'uscita di questo album e chissà che magari possa risvegliare tutti

quei cuori Hip Hop ormai quasi rassegnati alla tendenza del momento.